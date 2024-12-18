На побережье Кубани собрали 100 тонн мазута после ЧП с танкерами

Tекст: Дарья Григоренко

На побережье Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий аварии с танкерами. Представитель регионального главка МЧС России отметил: «С начала работ собрано уже порядка 100 тонн. С нарастающим итогом очищено более 10 км береговой линии», передает ТАСС.

В среду в МЧС сообщили, что на черноморском побережье Кубани очищено более 8,1 километра береговой линии от мазута после аварии танкеров. Ранее сообщалось, что на пляж в центральной части Анапы вынесло мазут после аварии с танкерами в Черном море, загрязнение выявлено на участке от Веселовки до пляжа санатория «Сибур-юг».

Напомним, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона.

Ученые взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма, чтобы оценить последствия ЧП.