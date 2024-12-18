Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Волонтеры помогли собрать 80 тонн мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе
На черноморском побережье Кубани очищено более 8,1 километра береговой линии от мазута после аварии танкеров, сообщили в МЧС.
После аварии двух танкеров в Керченском проливе на черноморском побережье Кубани были организованы масштабные работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов, передает РИА «Новости». В результате усилий спасателей и волонтеров собрано порядка 80 тонн мазута.
«Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн», – заявил представитель пресс-службы МЧС. Работы по очистке также позволили освободить от нефтепродуктов более 8,1 километра береговой линии в Краснодарском крае.
К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тыс. человек.
Напомним, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона из-за разлива нефтепродуктов.
Ученые взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма, чтобы оценить последствия ЧП.