Волонтеры помогли собрать 80 тонн мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

После аварии двух танкеров в Керченском проливе на черноморском побережье Кубани были организованы масштабные работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов, передает РИА «Новости». В результате усилий спасателей и волонтеров собрано порядка 80 тонн мазута.

«Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн», – заявил представитель пресс-службы МЧС. Работы по очистке также позволили освободить от нефтепродуктов более 8,1 километра береговой линии в Краснодарском крае.

К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тыс. человек.

Напомним, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона из-за разлива нефтепродуктов.

Ученые взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма, чтобы оценить последствия ЧП.