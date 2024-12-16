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    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
    Хинштейн призвал «надеть погоны» комментирующих военные действия чиновников
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    В США сделали выводы из интереса Си Цзиньпина к «неизвестному» роману «Что делать?»
    Российские войска вошли в Зеленовку на западе ДНР
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    Россия увеличила поставки удобрений в Польшу
    Грузия назвала правительства Эстонии и Литвы «недостойными»
    Индия решила заключить долгосрочную сделку с Россией по нефти
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки аферой

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    77 комментариев
    16 декабря 2024, 12:39 • Новости дня

    Частичная утечка мазута зафиксирована после крушения танкеров в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута, который дрейфует к побережью в районе мыса Панагия, идет подготовка к его уборке, сообщили в правительстве России.

    В Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Утечка произошла вследствие крушения двух судов. Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Оперативные службы завершают подготовку к уборке вылившегося топлива, передает ТАСС.

    В правительстве России заявили, что ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты. Специалисты «Морспасслужбы» Росморречфлота, МЧС и другие ведомства готовятся к ликвидации последствий. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прибыли на место происшествия.

    По данным ТАСС, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. У «Волгонефти-212» оторвало носовую часть, судно село на мель, моряков эвакуировали, один погиб. Эвакуация экипажа «Волгонефти-239» прошла успешно. Водолазное обследование начнется, как только позволит погода.

    Часть резервуаров с мазутом осталась неповрежденной. В оперативных службах уточнили, что они герметичны, но уточнения потребуют более детальные обследования. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров.

    Ранее спасатели эвакуировали экипаж танкера «Волгонефть-239», который сел на мель возле Тамани. Росрыболовство сообщило о мониторинге ситуации с аварией танкера в Керченском проливе.

    Сообщается, что после ЧП с танкером в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков.

    Эксперты оценили причины крушения двух танкеров «Волгонефть».

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

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    15 декабря 2024, 15:54 • Новости дня
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»

    Каха Каладзе обвинил президента Зурабишвили в действиях против интересов Грузии

    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в том, что она действует вразрез с национальными интересами Грузии, отказавшись смириться с окончанием своих полномочий в декабре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Каладзе заявил, что Зурабишвили управляется внешними силами, а ее действия противоречат национальным интересам страны. «Она враг Грузии, враг нашей государственности», – подчеркнул он.

    Каладзе также отметил, что Зурабишвили «оскорбляет 1 млн 120 тыс. избирателей «Грузинской мечты», которые проголосовали за мир» на парламентских выборах 26 октября. По его мнению, ее заявления и действия идут вразрез с национальными приоритетами.

    Кроме того, Каладзе выразил уверенность в том, что избранный накануне президентом Михаил Кавелашвили станет «достойным президентом», который будет «достойно служить народу Грузии». Он подчеркнул, что новый президент поддержит мир и стабильность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Грузии впервые появилась оппозиция. В Тбилиси назвали санкции США против грузинских официальных лиц «лишенными смысла». В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.

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    15 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

    В Москве ожидаются снегопады, гололедица и юго-западный ветер с порывами

    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается резкое ухудшение погодных условий с налипанием мокрого снега и порывистым ветром, возможна гололедица и снежные заносы на дорогах.

    В Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник в Москве и Подмосковье прогнозируется ухудшение погодных условий, передает ТАСС. В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Усугубит ситуацию юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с отдельными порывами до 17 метров в секунду.

    На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в дневные часы в Москве может подняться до плюс 1 °C, а в Подмосковье колебаться от -3 °до +2 °C. Ночью температура воздуха снизится до -6 °C в столице и до -8 °C в области.

    На данный момент в регионе введен желтый уровень погодной опасности, связанный с вероятностью гололедицы. Этот уровень сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях.

    Синоптики также прогнозируют, что 17 декабря в регионе сохранится снег и метель, а температура воздуха будет около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года в Москве установились обильные снегопады, которые привели к образованию январских сугробов. Снежный покров в городе достиг высоты 13 см за сутки. Роскосмос показал снимок мощного циклона, нависшего над Москвой.

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    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    16 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    NYT проанализировала интерес Си Цзиньпина к роману Чернышевского «Что делать?»
    NYT проанализировала интерес Си Цзиньпина к роману Чернышевского «Что делать?»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите БРИКС в Казани китайский лидер Си Цзиньпин сослался на роман Николая Чернышевского «Что делать?», его вдохновил образ жизни героя романа Рахметова, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, это произведение Си Цзиньпин прочитал в подростковом возрасте. NYT подчеркивает, что Си Цзиньпин часто обращается к российским историческим и литературным традициям. В NYT полагают, что отсылка к роману Чернышевского говорит о намерении Си Цзиньпина «объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью», передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что в романе Си Цзиньпина привлек образ Рахметова, который в юности восстал против авторитарного отца, укрепился физическим трудом и стал революционером. Си Цзиньпин был впечатлен аскетичным образом жизни Рахметова и счел его подходящим для закалки воли.

    Как пишет NYT, Си Цзиньпин говорил, что следует примеру Рахметова в своей жизни: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом в любых погодных условиях, включая дождь и снег.

    «Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, дает представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Си Цзиньпин, принимавший в нем участие, отметил успех мероприятия.

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    15 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада

    The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый дом использовал падение сирийского президента Башара Асада как повод для защиты своей политики в Газе и на Ближнем Востоке, утверждая, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденом сыграла ключевую роль в этом событии.

    Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.

    Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.

    Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.

    В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.

    На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.

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    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    15 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Новак: Добыча угля в России снизится на 1% в 2024 году
    Новак: Добыча угля в России снизится на 1% в 2024 году
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Александр Новак заявил о снижении добычи угля в России в 2024 году на 1% по сравнению с 2023 годом, а также сообщил о планах сохранить этот уровень в 2025 году.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что добыча угля в стране в 2024 году снизится на один процент по сравнению с предыдущим годом, передает РИА «Новости». В 2025 году ожидается, что уровень добычи останется на этом же уровне.

    Новак уточнил, что несмотря на снижение добычи, увеличатся поставки угля для внутреннего рынка. Также будет обеспечена возможность экспорта угля за пределы страны.

    Таким образом, несмотря на небольшое снижение объемов добычи, планы по обеспечению как внутреннего спроса, так и экспортных поставок угля, останутся актуальными для ближайших лет.

    Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, на которой обсуждались задачи топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая подготовку энергостратегии до 2050 года и национальный проект в области ТЭК.

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    15 декабря 2024, 17:25 • Новости дня
    Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань
    Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе порта Тамань второй танкер дрейфовал и в итоге сел на мель в 80 метрах от берега, запланирована эвакуация экипажа из 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Как указали в пресс-службе, второй танкер после продолжительного дрейфа оказался на мели в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экипаж из 14 человек все еще находится на судне, с ними поддерживается связь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, передает РИА «Новости».

    Представитель МЧС отметил, что в данный момент разрабатывается план эвакуации экипажа.

    Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

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    15 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курской области отбили наступление ВСУ, нанеся значительные потери противнику, в том числе уничтожив танк и несколько боевых машин.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в Курской области. Группировка войск «Север» нанесла значительные поражения украинским формированиям, включая механизированные, танковые, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны в нескольких населенных пунктах, таких как Гуево, Кругленькое и Черкасское Поречное.

    За сутки российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах как в Курской, так и в Сумской области. В результате действий российских войск потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожено значительное количество военной техники, включая танк, две боевые машины пехоты и 10 минометов. Кроме того, пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери. Согласно данным, обнародованным Минобороны, украинская сторона потеряла более 40 860 военнослужащих и значительное количество техники, включая 241 танк, 1256 боевых бронированных машин, 314 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS. Также уничтожены различные системы ПВО и РЭБ, инженерные машины и другая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ, а также разрушили крупный опорный пункт ВСУ под Константиновкой. Кроме того, ВС России установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово.

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