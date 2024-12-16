В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Частичная утечка мазута зафиксирована после крушения танкеров в Керченском проливе
В результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла частичная утечка мазута, который дрейфует к побережью в районе мыса Панагия, идет подготовка к его уборке, сообщили в правительстве России.
В Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Утечка произошла вследствие крушения двух судов. Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Оперативные службы завершают подготовку к уборке вылившегося топлива, передает ТАСС.
В правительстве России заявили, что ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты. Специалисты «Морспасслужбы» Росморречфлота, МЧС и другие ведомства готовятся к ликвидации последствий. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прибыли на место происшествия.
По данным ТАСС, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. У «Волгонефти-212» оторвало носовую часть, судно село на мель, моряков эвакуировали, один погиб. Эвакуация экипажа «Волгонефти-239» прошла успешно. Водолазное обследование начнется, как только позволит погода.
Часть резервуаров с мазутом осталась неповрежденной. В оперативных службах уточнили, что они герметичны, но уточнения потребуют более детальные обследования. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров.
Ранее спасатели эвакуировали экипаж танкера «Волгонефть-239», который сел на мель возле Тамани. Росрыболовство сообщило о мониторинге ситуации с аварией танкера в Керченском проливе.
Сообщается, что после ЧП с танкером в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков.
Эксперты оценили причины крушения двух танкеров «Волгонефть».