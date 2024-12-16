Спасатели эвакуировали экипаж севшего на мель возле Тамани танкера «Волгонефть-239»

Tекст: Мария Иванова

Спасатели завершили операцию по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у берегов Тамани, сообщает ТАСС. Все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы и доставлены на берег. Представители МЧС подчеркнули, что угрозы для жизни моряков нет.

Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в результате шторма, как и другой танкер – «Волгонефть-212». Последний сел на мель после того, как у него оторвало носовую часть. Из 13 моряков команды «Волгонефти-212» один погиб.

По данным Росморречфлота, в результате аварий произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела, одно из которых было переквалифицировано на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Утром в понедельник сообщалось, что экипаж из 14 человек на борту танкера «Волгонефть-239», который сел на мель у порта Тамань, остается в безопасности, несмотря на сложные погодные условия. Спасатели прорабатывали детали операции по спасению экипажа в Керченском проливе, поддерживая постоянную связь с судном и обеспечивая готовность всех сил для успешного завершения миссии

Как рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве, обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля, однако вина может также лежать на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду.