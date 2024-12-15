Экстренные службы: Спасение экипажа танкера в Керченском проливе прорабатывается

Tекст: Ольга Иванова

Спасательные операции по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239», находящегося в Керченском проливе, активно прорабатываются, передает РИА «Новости». В экстренных службах сообщили, что все необходимые силы приведены в готовность для проведения спасательных мероприятий.

Представители министерства подчеркнули, что в настоящий момент идет активная работа над деталями предстоящей операции. Спасатели поддерживают постоянную связь с экипажем судна, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации и обеспечить безопасность людей на борту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера «Волгонефть», получившие повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тыс. тонн мазута.

В воскресенье президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.