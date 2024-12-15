Бастрыкин поручил доложить о крушении танкеров в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

По данным, опубликованным в Telegram-канале Следственного комитета России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о расследовании обстоятельств крушения танкеров в Черном море.

В частности, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьеву доложить о состоянии расследования уголовных дел, связанных с происшествием. Ведомство подчеркивает важность установления всех обстоятельств произошедшего.

Крушение танкеров вызвало повышенное внимание общественности и органов власти. В связи с этим Бастрыкин требует детального отчета о проделанной работе и выявленных фактах. Отчет должен быть представлен в центральный аппарат ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.