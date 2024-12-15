Восемь человек спасены с тонущего танкера в Черном море

Из воды подняли восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212» в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», с танкера «Волгонефть 212», находящегося в бедственном положении в Керченском проливе, были спасены восемь членов экипажа. Операция по спасению остальных пяти членов продолжается. Судно с 13 членами экипажа запросило помощь после того, как начало тонуть.

Пресс-служба ГУ МЧС Крыма ранее сообщила, что грузовое судно «Волгонефть 212» терпит бедствие, для его спасения был отправлен буксир «Меркурий» и вертолет Ми-8 с командой спасателей.

Также стало известно, что другой танкер – «Волгонефть 239» – получил повреждения в том же районе. На борту находятся 14 членов экипажа и груз с нефтепродуктами. «По предварительным данным, на данный момент из воды подняты восемь членов экипажа «Волгонефть 212», спасательная операция продолжается в отношении еще пяти человек», – сообщили в экстренных службах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Керченском проливе шторм повредил танкер «Волгонефть 239», на борту которого находились 14 человек, включая экипаж; танкер, перевозивший более четырех тонн мазута, столкнулся с серьезными повреждениями.