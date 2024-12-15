Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе

Tекст: Дарья Григоренко

Танкер «Волгонефть» терпит бедствие в Керченском проливе. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части судна после того, как в условиях шторма была оторвана носовая часть корабля, передает ТАСС.

По сообщению экстренных служб, информация о пострадавших отсутствует, и пока нет данных о возможном разливе мазута. Инцидент произошел в восьми километрах от берега, и спасательная операция в проливе осложнена погодными условиями, включая сильный ветер и шторм. Это также затрудняет подъем авиации.

Судно приписано к порту Санкт-Петербург и принадлежит компании «Каматранс».

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на помощь экипажу, терпящему бедствие, был отправлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту города Корсакова во время перегрузки песка и щебня, трое членов экипажа спасены, судьба четверых неизвестна.

В марте у берегов японской префектуры Ямагути перевернулся южнокорейский танкер-химовоз, в результате чего 11 членов экипажа судна пропали без вести.