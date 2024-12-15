С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков, один погиб

МЧС России сообщило об эвакуации 13 моряков с танкера «Волгонефть 212», один погиб

Tекст: Ольга Иванова

С танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы 13 моряков, один из которых, к сожалению, погиб, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 15 декабря, причина эвакуации пока не уточняется.

По предварительным данным, все эвакуированные на данный момент находятся в безопасности, за исключением одного погибшего. МЧС России не разгласило информацию о том, какие именно обстоятельства привели к трагическому исходу, но подчеркнуло, что меры по обеспечению безопасности продолжаются.

Эвакуация была проведена в соответствии с установленными протоколами безопасности, спасенные моряки находятся под наблюдением медиков. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить причины инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.



