Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.8 комментариев
С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков, один погиб
МЧС России сообщило об эвакуации 13 моряков с танкера «Волгонефть 212», один погиб
С российского танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.
С танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы 13 моряков, один из которых, к сожалению, погиб, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 15 декабря, причина эвакуации пока не уточняется.
По предварительным данным, все эвакуированные на данный момент находятся в безопасности, за исключением одного погибшего. МЧС России не разгласило информацию о том, какие именно обстоятельства привели к трагическому исходу, но подчеркнуло, что меры по обеспечению безопасности продолжаются.
Эвакуация была проведена в соответствии с установленными протоколами безопасности, спасенные моряки находятся под наблюдением медиков. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить причины инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.