Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.32 комментария
Поврежденные в Керченском проливе танкеры перевозили 9 тыс. тонн мазута
Два танкера «Волгонефть», получившие повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тыс. тонн мазута.
Как сообщает ТАСС, два танкера «Волгонефть» были повреждены в результате шторма, произошедшего в районе Керченского пролива. Оперативные службы сообщили, что оба судна перевозили в общей сложности около девяти тысяч тонн мазута.
Каждое из судов содержало примерно по 4,3 тысячи тонн этого топлива, отметил источник в оперативных службах. В настоящее время информации о возможной утечке мазута или других последствиях инцидента не поступало. Ведутся работы по оценке ущерба и восстановлению контроля над ситуацией.
Оперативные службы также сообщают, что погодные условия в этом районе остаются сложными, и спасательные операции могут быть затруднены. Ведется мониторинг состояния танкеров и окружающей среды для предотвращения экологических последствий.
В воскресенье Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.