Поврежденные в Керченском проливе танкеры перевозили 9 тыс. тонн мазута

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, два танкера «Волгонефть» были повреждены в результате шторма, произошедшего в районе Керченского пролива. Оперативные службы сообщили, что оба судна перевозили в общей сложности около девяти тысяч тонн мазута.

Каждое из судов содержало примерно по 4,3 тысячи тонн этого топлива, отметил источник в оперативных службах. В настоящее время информации о возможной утечке мазута или других последствиях инцидента не поступало. Ведутся работы по оценке ущерба и восстановлению контроля над ситуацией.

Оперативные службы также сообщают, что погодные условия в этом районе остаются сложными, и спасательные операции могут быть затруднены. Ведется мониторинг состояния танкеров и окружающей среды для предотвращения экологических последствий.

В воскресенье Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.