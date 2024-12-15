После крушения танкера в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков

Tекст: Ольга Иванова

В результате крушения танкера в Керченском проливе двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости». Всего пострадали одиннадцать человек, у девяти из них состояние средней степени тяжести. Заместитель главного врача городской больницы Анапы Элина Григорьева сообщила, что все пострадавшие способны передвигаться самостоятельно и у них нет видимых травм.

Григорьева отметила, что двое моряков в тяжелом состоянии из-за длительного нахождения в воде. Все пострадавшие были осмотрены и госпитализированы, они находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. В госпитале имеется достаточное количество медицинских препаратов и изделий для оказания необходимой помощи.

Ситуация развивается, и врачи продолжают следить за состоянием всех пострадавших.

В воскресенье президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.