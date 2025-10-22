  • Новость часаПод руководством Путина выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    В Госдуме дали совет, как не страдать от инфобалагана
    Эксперт оценил планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 15:01 • Справки

    Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

    Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    Основные условия, чтобы хранить свеклу зимой без потерь

    Чтобы свекла не загнивала, не усыхала и не прорастала, необходимо создать ей определенный микроклимат. Советы садоводов помогут сохранить урожай свежим и сочным до весны. Идеальными, по их оценке, являются следующие параметры:

    • Температура: Оптимальный диапазон – от 0 до +2 °C. При более высоких температурах (выше +7 °C) свекла начинает прорастать, а при отрицательных подмерзает и быстро портится.

    • Влажность: Рекомендуемый уровень – 85-90%. Слишком сухой воздух приводит к увяданию корнеплодов, они теряют сочность и сморщиваются. Избыточная влажность провоцирует развитие гнили и плесени.

    • Вентиляция: Помещение должно хорошо проветриваться. Застойный воздух – еще один фактор, способствующий размножению вредоносных микроорганизмов.

    • Защита от света: Хранить урожай следует в темноте. Солнечный или искусственный свет может стимулировать рост ботвы и ухудшать вкусовые качества.

    Как подготовить свеклу к хранению зимой – пошаговые советы

    Перед тем как отправить корнеплоды на длительное хранение, важно провести правильную сортировку, очистку и обрезку ботвы. Эти действия напрямую влияют на лежкость и качество свеклы в зимний период.

    • Отбор. Для закладки подходят только здоровые, крепкие экземпляры без механических повреждений, порезов и признаков болезней. Лучше всего хранятся корнеплоды среднего размера диаметром около 10-12 см. Слишком мелкие быстро вянут, а очень крупные часто бывают волокнистыми и менее вкусными.

    • Очистка. Аккуратно очистите корнеплоды от налипшей земли. Делать это нужно вручную, в тканевых перчатках, избегая ударов и трения. Мыть свеклу перед закладкой на хранение категорически не рекомендуется – это разрушает естественный защитный слой и значительно сокращает срок годности.

    • Обрезка ботвы. Листья необходимо удалить, так как они продолжают испарять влагу. Срезают ботву острым ножом, оставляя черешки длиной не более 1 см. Ни в коем случае не выкручивайте листья руками – это неминуемо травмирует корнеплод. Главный корень (хвостик) трогать не нужно, допускается лишь немного подрезать его кончик, если он очень длинный.

    После обрезки свеклу желательно просушить в течение нескольких часов в тенистом, хорошо проветриваемом месте.

    Как хранить свеклу зимой в погребе – классический способ для больших урожаев

    В ящиках с решетками или на полках

    Оптимальная температура – от 0 до +2 градусов, влажность – 90-95%. Важна хорошая вентиляция.

    Корнеплоды укладываются рыхло, в один-два слоя, что обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает скопление влаги. Это лучший способ для осмотра и контроля состояния свеклы.

    Пирамидками на полках

    Используется для экономии места. Полки обязательно застилаются соломой, мешковиной или толстой бумагой. Свекла должна быть сухой и не иметь механических повреждений.

    Поверх картофеля в закромах

    Картофель выделяет некоторое количество тепла и влаги, что идеально подходит для свеклы, которая требует более влажных условий, чем морковь. Свекла укладывается сверху, не касаясь стенок закрома.

    Как хранить свеклу в песке или опилках – проверенные народные методы

    Эти методы основаны на создании буферной среды, которая поддерживает стабильную влажность, температуру и препятствует прямому контакту корнеплодов.

    Используется чистый, слегка влажный (не мокрый!) речной или карьерный песок. Если используются опилки, то предпочтительны хвойные – их фитонциды (природные антисептики) подавляют развитие плесени и гнилостных бактерий.

    На дно ящика насыпается слой песка/опилок (2-3 см), затем свекла укладывается так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Каждый слой полностью засыпается наполнителем.

    Как хранить свеклу в холодильнике – практичный способ для квартиры

    Для небольших объемов урожая подойдет хранение в полиэтиленовых пакетах. Главное правило – не мыть корнеплоды перед хранением и оставлять пакеты открытыми, чтобы не образовывался конденсат.

    Как хранить свеклу в глине и золе – советы садоводов для надежной защиты урожая

    В глиняной «рубашке» (герметизация)

    Глина должна быть разведена до консистенции густой сметаны. Корнеплод окунают в болтушку, дают просохнуть, затем повторяют. После полного высыхания глиняная корка защищает свеклу от испарения влаги и проникновения спор грибков и бактерий.

    В золе (антисептическая защита)

    Древесная зола – это щелочной адсорбент. Зола поглощает излишнюю влагу и обладает антисептическим действием, что снижает риск развития гнили. Свеклу пересыпают золой послойно в ящиках, как при хранении в песке.

    Как сохранить свеклу на балконе зимой – варианты для городских условий

    Свекла неплохо хранится на утепленном застекленном балконе. Главное – не допускать замерзания и резких перепадов температуры. Свекла хранится в утепленных ящиках (пенопласт, войлок, старые одеяла).

    При сильных морозах ящик обязательно дополнительно укрывается. Важно контролировать, чтобы температура внутри ящика не опускалась ниже 0.

    Как хранить свеклу в квартире – варианты без погреба и холодильника

    Если нет подходящего подвала, свеклу можно держать в утепленных ящиках в кладовке, на лоджии или даже под кроватью – при условии, что температура не падает ниже нуля.

    Хранение свеклы в морозильной камере (замораживание)

    Заморозка – самый практичный способ для городской квартиры, значительно ускоряющий процесс приготовления борщей и винегретов. Срок хранения – 10-12 месяцев.

    Правила заморозки свеклы:

    • Подготовка: свеклу тщательно моют, очищают от кожицы.

    • Тепловая обработка: свекла должна быть отварена, запечена или бланширована до готовности или полуготовности (так она сохранит цвет и вкус, а также позволит более компактно ее упаковать).

    • Охлаждение: остудите свеклу до комнатной температуры, а затем обязательно полностью остудите в холодильнике. Замораживать теплой нельзя.

    Измельчение и фасовка:

    • Для борща и салатов: нарезать кубиками или соломкой.

    • Для заправки: натереть на крупной терке или измельчить в блендере.

    • Порционность: расфасуйте заготовку порциями, достаточными для одного использования.

    • Упаковка: используйте специальные пакеты для заморозки (с зип-замком) или пластиковые контейнеры. Удалите максимальное количество воздуха из пакетов, чтобы предотвратить окисление и образование ледяных кристаллов.

    • Маркировка: обязательно подпишите пакеты: «Свекла тертая» или «Свекла, кубики» и дата заморозки.

    Консервация свеклы на зиму – рецепты, которые сохраняют вкус и витамины

    Консервирование открывает возможность сохранять свеклу в готовом к употреблению виде без необходимости создания специальных условий. Такие заготовки могут храниться в условиях кладовой или кухонного шкафа при стандартной комнатной температуре до 12 месяцев и более. Мы подобрали для вас рецепты, которые помогут создать не только практичные, но и вкусные витаминные запасы.

    Маринованная свекла – универсальная заготовка

    Такой способ консервации позволяет получить готовый продукт, который станет основой для винегретов, самостоятельной холодной закуской или пикантным гарниром к мясным и рыбным блюдам.

    Потребуется для маринада и свеклы:

    • Свекла (предварительно отваренная и очищенная) – 1 кг

    • Вода (фильтрованная) – 1 литр

    • Уксус столовый (9%) – 100 мл

    • Сахарный песок – 3 ст. ложки

    • Соль каменная – 1 ст. ложка

    • Перец черный горошком – 5-6 шт.

    • Лавровый лист – 2 шт.

    Технология приготовления по шагам:

    Подготовка основного ингредиента. Корнеплоды отварите традиционным способом или запеките в духовке до мягкости, что усилит их вкус. После полного остывания очистите от кожицы и нарежьте желаемым способом: кубиками, тонкими ломтиками или соломкой.

    Создание маринада. В подходящей емкости доведите воду до кипения. Последовательно добавьте соль, сахарный песок и все специи. Проварите состав на медленном огне 2-3 минуты для раскрытия аромата. Кастрюлю снимите с плиты и лишь затем влейте уксус, аккуратно размешав.

    Фасовка по таре. Нарезанную свеклу плотно, но без излишнего уплотнения, разложите по предварительно стерилизованным стеклянным банкам.

    Завершающий этап. Залейте содержимое банок горячим маринадом, полностью покрыв овощи. Для дополнительной гарантии сохранности полулитровые емкости стерилизуют в кипящей воде 10-15 минут. После этого банки немедленно герметично укупоривают крышками.

    Борщевая заправка «Минутка»: ускоренный вариант любимого супа

    Данная заготовка представляет собой готовый овощной микс, который в разы сократит время приготовления борща. По сути, у вас под рукой всегда будет основа для наваристого первого блюда.

    Ингредиенты для заправки:

    • Свекла (сырая, очищенная) – 1 кг

    • Капуста белокочанная – 500 г

    • Морковь – 500 г

    • Лук репчатый – 500 г

    • Томатная паста – 100 г

    • Масло растительное (для обжарки) – 150 мл

    • Уксус (9%) – 50 мл

    • Соль – 1 ст. ложка (с горкой)

    • Сахар – 2 ст. ложки

    Пошаговая инструкция:

    • Обработка овощей. Свеклу и морковь измельчите на крупной терке. Лук нарежьте небольшими кубиками, а капусту нашинкуйте тонкой полоской.

    • Пассерование. В сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь, а через 5-7 минут – свеклу. Тушите овощную смесь примерно 10 минут, периодически помешивая.

    • Томление. К пассерованным овощам добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту, соль, сахар и примерно 100 мл воды. Томите состав под закрытой крышкой на умеренном огне 30-40 минут, пока все овощи не станут мягкими.

    • Финальный аккорд и консервация. За 3-5 минут до готовности влейте уксус и тщательно перемешайте. Горячую заправку незамедлительно расфасуйте по стерильным банкам и закатайте.

    Икра из свеклы со сладким перцем: витаминный спред

    Эта ароматная икра – не просто способ консервации, а полноценная закуска с ярким вкусом. Ее можно намазывать на тосты, подавать в качестве гарнира или использовать как соус.

    Компоненты для икры:

    • Свекла (отварная или запеченная) – 1 кг

    • Перец болгарский – 500 г

    • Лук репчатый – 200 г

    • Чеснок – 5-6 зубчиков

    • Масло растительное – 100 мл

    • Соль, сахар, молотый черный перец – по вкусу

    План приготовления:

    Измельчение. Готовую свеклу, очищенные от семян перцы, лук и чеснок пропустите через мясорубку с крупной решеткой или измельчите импульсным режимом блендера до состояния однородного пюре.

    Уваривание. Овощную массу переложите в кастрюлю с антипригарным покрытием, влейте масло, добавьте соль, сахар и перец.

    Термическая обработка. На медленном огне, при постоянном помешивании, тушите икру не менее 40 минут. За это время масса загустеет, а ее вкус станет более насыщенным и гармоничным.

    Расфасовка. Кипящую икру разложите по сухим стерилизованным банкам, сразу закатайте и оставьте под теплым укрытием до полного остывания.

    Ошибки при хранении свеклы зимой: чего нельзя делать

    Даже при соблюдении всех правил урожай может не долежать до весны. Основные причины этого:

    • Заложены на хранение поврежденные или больные корнеплоды. Всегда тщательно перебирайте урожай.

    • Нарушен температурный режим. Слишком тепло или слишком холодно.

    • Резкие перепады температуры и влажности в хранилище.

    • Отсутствие вентиляции, которое ведет к скоплению углекислого газа и конденсата.

    Часто задаваемые вопросы о том, как хранить свеклу зимой

    Как долго хранится свекла в холодильнике?

    Свекла может храниться в холодильнике от двух до трех месяцев, если создать правильные условия. Оптимально держать ее в перфорированных пакетах или контейнерах, оставляя доступ воздуха. Мыть корнеплоды перед хранением не нужно – это разрушает защитный слой кожуры и ускоряет увядание. Для продления срока хранения рекомендуется периодически проверять овощи и удалять начавшие портиться экземпляры.

    Можно ли хранить свеклу с картошкой?

    Да, и даже нужно. Опытные садоводы отмечают, что совместное хранение свеклы и картофеля дает отличный результат. Картофель выделяет влагу, а свекла впитывает излишки, благодаря чему оба овоща остаются дольше свежими. Главное условие – укладывать свеклу сверху картошки, чтобы она не отсыревала и не соприкасалась со стенками ящика.

    Почему свекла морщится при хранении?

    Свекла теряет упругость и морщится из-за сухого воздуха или недостаточной влажности в помещении. Если уровень влажности опускается ниже 80%, корнеплоды начинают испарять влагу через кожуру и быстро вянуть. Чтобы этого избежать, важно поддерживать влажность 85-90% и не хранить свеклу рядом с источниками тепла. Помогает пересыпка овощей влажным песком или опилками – они удерживают естественную влагу и предотвращают усыхание.

    Итоги – как хранить свеклу зимой, чтобы она дожила до весны

    Соблюдение температурного режима, правильная вентиляция и выбор метода хранения позволят свекле оставаться свежей и сладкой до нового урожая. Соблюдая эти нехитрые, но важные правила, вы сможете наслаждаться вкусом и пользой собственноручно выращенной свеклы на протяжении всей зимы.

    Главное
    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку
    Вучич назвал стрельбу у парламента Сербии терактом
    Неизвестные ограбили музей Дени Дидро во Франции
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации