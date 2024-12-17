ЧС введен в Веселовке и Благовещенской на Кубани после аварии танкеров

Кубань объявила ЧС из-за разлива нефти от танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239»

Tекст: Евгения Караваева

Режим чрезвычайной ситуации введен в п. Веселовка и ст. Благовещенская на Кубани после разлива нефтепродуктов, сообщает РИА «Новости».

Причиной стало крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Из-за шторма в Черном море произошло ЧП, в результате которого разлились нефтепродукты. Ведутся работы по их ликвидации.

С танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы 13 членов экипажа, 11 из них госпитализированы, один человек погиб. Судно разломилось в условиях шторма, и корма ушла под воду. На борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. Все 14 моряков с «Волгонефть 239» эвакуированы без серьезных последствий.

Танкер «Волгонефть 239» не имел действующих документов на плавание, что стало известно после изучения реестровой книги Российского речного регистра. Судно построено в 1973 году и потерпело крушение у мыса Такиль. Под воздействием волн корма дрейфовала к берегу, что привело к серьезным экологическим последствиям на побережье Краснодарского края.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Керченском проливе пятно мазута, образовавшееся после крушения танкеров, пока не распалось, и ученые уже взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма для оценки последствий разлива. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения побережья Кубани.