Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Орбан ответил на оскорбления Зеленского
Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.
«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.
Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.