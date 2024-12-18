  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

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    18 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой

    Зеленский заявил о невозможности восстановления контроля над Донбассом и Крымом

    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма и выразил надежду на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, сообщает ТАСС.

    В интервью французской газете Le Parisien Зеленский пояснил, что эти территории в настоящий момент контролируются Россией, а у Украины отсутствуют силы, чтобы изменить эту ситуацию. Он подчеркнул важность дипломатического давления со стороны международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина к переговорам.

    Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, Зеленский заявил, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс, даже временно. Несмотря на признание текущих обстоятельств, позиция Украины остается непреклонной в отношении территориальных претензий.

    Также Зеленский прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным. Зеленский отметил, что изменения для Украины с приходом новой администрации США неизбежны.

    Президент Украины особо подчеркнул важность как сотрудничества с США, так и с Европой. Он назвал США главным донором Киева в конфликте, подчеркнув при этом, что для Украины важны обе стороны. «Евросоюз – это наше будущее», добавил Зеленский, подчеркивая приоритет европейского вектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО», а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года.

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    18 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

    Польша остается верным союзником Украины в ее борьбе с Россией, заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита во Львов, пишет Politico. Однако Туск отметил, что Польша как «фронтовое государство» не может предоставить все необходимое для защиты соседа. По его словам, страна якобы сталкивается с «возрастающими угрозами саботажа и диверсий со стороны Кремля».

    Несмотря на это, Туск подчеркнул важность солидарности с Украиной для защиты как ее, так и Польши. Он также отметил, что исторические «взлеты и падения» в отношениях между Варшавой и Киевом не должны мешать их единству. На вопрос о Волынской резне во время Второй мировой войны Туск заявил, что «плохая история» не должна нарушать польско-украинскую солидарность.

    Тем не менее издание отмечает, что отношения между странами остаются напряженными. Ранее Туск угрожал блокировать вступление Украины в Европейский союз, если та не выполнит «культурные и политические стандарты». Но посетив Львов, он подтвердил поддержку Украины в ее стремлении к ЕС и НАТО.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение сотрудничеством между странами, отметив прогресс в решении исторических противоречий. «Мы ценим все, что Польша сделала для Украины», – сказал он.

    Накануне Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны.

    Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей страны прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.

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    17 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29

    Туск заявил о возможной скорой передаче Украине истребителей МиГ-29

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29, ожидаемых от Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявил о возможности скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29, передает ТАСС.

    На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TVP Info, Туск сказал: «Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас».

    Он добавил, что пока не может подтвердить, что решение близко, но выразил надежду на скорое объявление хороших новостей.

    Ранее, в начале декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в готовящиеся пакеты военной помощи для Киева. Однако в тот же день министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил наличие интенсивных переговоров с НАТО по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша пообещала передать Киеву 13 самолетов МиГ-29, но позже вице-премьер Польши заявил о невозможности выполнения этого обещания.

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    17 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН

    Полянский: Россия поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на заседании СБ ООН

    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании Совета Безопасности ООН Москва планирует вынести на обсуждение вопрос о теракте против генерала Игоря Кириллова, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия обязательно поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

    «Ответственные за это преступление  должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – заявил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент назвал очевидной причастность Киева к гибели генерала Кириллова, а глава Костромской области рассказал об опасениях, которые высказывал погибший генерал. Как сообщалось, взрывное устройство, заложенное для убийства Кириллова в Москве, имело мощность более 1 кг тротила.

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    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

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    18 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    Российские войска зачистили «южнокураховский котел»

    Рогов сообщил о зачистке российскими войсками «котла» под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска завершили операцию по зачистке «южнокураховского котла» от украинских боевиков передает РИА «Новости».

    По его словам, одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы в ходе операции.

    Ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР.

    До этого сообщалось, что сотни украинских солдат были заблокированы в Курахово.

    Минобороны сообщило, что в результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.

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    17 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    После взрыва в Киеве начались перебои с электричеством

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве перед тревогой и перебоях с электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремел взрыв перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе перебои с электричеством и водоснабжением, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве прогремел взрыв незадолго до включения сирен воздушной тревоги. Издание «Инсайдер» сообщило, что после взрыва начались перебои с электричеством и водоснабжением у жителей города. Сообщается о скачках напряжения, передает ТАСС.

    Оповещение об угрозе с воздуха было активно в Киеве с 22:09 до 22:23 по местному времени (с 23:09 до 23:23 мск). Ранее Киевская областная военная администрация также заявляла о взрывах в регионе, где воздушная тревога продолжается уже полтора часа.

    На данный момент в красной зоне находятся несколько областей: Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская. Жителям этих регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к дальнейшим сообщениям властей.

    Ранее в Киевской области раздались взрывы, которые власти связали с работой ПВО.

    До этого во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.

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    17 декабря 2024, 23:04 • Новости дня
    NYT: Спецслужбы Украины взяли ответственность за убийство генерала Кириллова

    NYT: Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт в Москве, Киев назвал генерала Игоря Кириллова законной целью, сообщила The New York Times.

    Украинские спецслужбы заявили о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Представитель Службы безопасности Украины (СБУ), пожелавший остаться анонимным, подтвердил журналистам издания, что именно Украина несет ответственность за нападение, подчеркнув, что Кириллов был признан СБУ «законной целью».

    Издание также пишет, что СБУ предоставила видеозапись, на которой два человека покидают место происшествия незадолго до взрыва. Время и место записи совпадают с обстоятельствами теракта, и на кадрах можно заметить человека на самокате. Этот материал, по словам газеты, был использован для подтверждения причастности украинской стороны к инциденту.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, убитых в Москве.

    Reuters сообщило, что убийство Игоря Кириллова было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом

    Марочко: Российские силы ликвидировали группу наемников западнее Оскола под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили группу иностранных наемников из 12 человек в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что идентификация уничтоженных не представляется возможной из-за отсутствия документов и жетонов, что может говорить о причастности к наемникам или иностранным спецподразделениям, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что после детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов.

    Эксперт уточнил, что подобные находки часто свидетельствуют о присутствии иностранных наемников или спецподразделений с участием иностранцев.

    Ранее Марочко заявил, что российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты.

    ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.

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