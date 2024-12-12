Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество
Орбан предложил обмен пленными между Россией и Украиной и рождественское перемирие
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину обмен пленными и рождественское перемирие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину обсудить возможность обмена пленными между Россией и Украиной, а также объявить рождественское прекращение огня, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что конфликт на Украине вступил в самый опасный период, и призвал к рождественскому перемирию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность заключения рождественского перемирия, отметив, что оно не будет реализовано. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу Орбана о рождественском перемирии бессмысленной.