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В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, пострадал работник
В результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
По данным пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, столкновение двух грузовых поездов произошло в Челябинской области на станции Челябинск-Южный, передает ТАСС.
В результате происшествия три порожние платформы и одна платформа с грузом сошли с рельсов.
По предварительным данным, пострадал один из работников локомотивных бригад. Ему оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
Причины столкновения выясняются, на месте работают сотрудники экстренных служб и специалисты железной дороги, которые занимаются устранением последствий аварии.
Движение поездов на данном участке временно приостановлено.
Напомним, в июле в Волгоградской области с рельсов сошли восемь вагонов поезда Казань – Адлер, из них часть опрокинулась. По данным Росжелдора, в момент аварии в составе поезда находилось 813 пассажиров. Власти региона сообщили, что пострадали 52 человека.