Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.3 комментария
Число госпитализированных при аварии поезда под Волгоградом превысило 50
Число госпитализированных при сходе с рельсов поезда под Волгоградом выросло до 55
В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области пострадали более 140 человек, 55 из которых были госпитализированы с различными травмами, сообщает Росжелдор.
По данным Росжелдора, в момент аварии в составе поезда находилось 813 пассажиров. В результате столкновения с грузовиком и последовавшего схода вагонов пострадали 140 человек, среди которых восемь детей. 55 человек были доставлены в центральную районную больницу города Котельниково, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что к месту схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области направились два восстановительных поезда.
В понедельник в РЖД сообщали, что 140 человек получили различные травмы при сходе восьми вагонов. Источник заявлял, что водитель «КамАЗа», пытавшегося «проскочить» перед поездом, госпитализирован.