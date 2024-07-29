Названа причина столкновения грузовика с поездом в Волгоградской области

Источник: Причиной столкновения грузовика с поездом стал выезд «КамАЗа»

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за выезда «КамАЗа» машинист предпринял экстренное торможение, за которым последовал сход вагонов с рельсов, сказал собеседник ТАСС.

Водитель грузовика думал, что «успеет проскочить», добавил источник.

Между тем в МЧС России указали, что проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета.

Происшествие случилось в четырех километрах от станции Котельниково, на место следует группировка из 324 человек и 109 единиц техники.

На месте уже работают три бригады скорой помощи, сообщили в ЕДДС Котельниковского района региона.

На самом поезде Казань – Адлер ехали более 800 человек.

Ранее источник сообщал, что при сходе вагонов есть пострадавшие, водитель «КамАЗа» госпитализирован.