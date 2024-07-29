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Названа причина столкновения грузовика с поездом в Волгоградской области
Источник: Причиной столкновения грузовика с поездом стал выезд «КамАЗа»
ДТП в Волгоградской области с поездом, после которого с рельсов сошли восемь вагонов, произошло, согласно предварительным данным, из-за выезда грузовика, сообщил источник в оперативных службах.
Из-за выезда «КамАЗа» машинист предпринял экстренное торможение, за которым последовал сход вагонов с рельсов, сказал собеседник ТАСС.
Водитель грузовика думал, что «успеет проскочить», добавил источник.
Между тем в МЧС России указали, что проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета.
Происшествие случилось в четырех километрах от станции Котельниково, на место следует группировка из 324 человек и 109 единиц техники.
На месте уже работают три бригады скорой помощи, сообщили в ЕДДС Котельниковского района региона.
На самом поезде Казань – Адлер ехали более 800 человек.
Ранее источник сообщал, что при сходе вагонов есть пострадавшие, водитель «КамАЗа» госпитализирован.