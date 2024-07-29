Пассажиры рассказали о травмах после схода вагонов поезда под Волгоградом

Tекст: Алексей Дегтярев

В поезде ехали родители, а также сын и сестра собеседницы «Газеты.Ru».

При резком торможении ребенок слетел с полки, девочка же находилась в туалете, ее пытались оттуда вытащить. Собеседница добавила, что при аварии упали третий, четвертый, пятый и шестой вагоны. В поезде также находится коллега женщины с ребенком, у него пробита голова.

Между тем в РЖД заявили, что около 140 человек получили ссадины и ушибы в результате ЧП, передает ТАСС. Источник в оперативных службах заявил, что от удара поезда в грузовик у машины оторвало кабину, у водителя зафиксировали травму головы и повреждения ноги.

Ранее источник сообщал, что при сходе вагонов пострадали люди, водитель «КамАЗа» госпитализирован. Собеседник в оперативных службах указывал, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика хотел «проскочить» перед поездом.