Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
К месту ЧП под Волгоградом отправились два восстановительных поезда
К месту ЧП с поездом и грузовиком под Волгоградом отправились два поезда восстановления
К месту схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области направились два восстановительных поезда, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале ОАО РЖД.
Восстановительные поезда следуют к месту происшествия со станций имени Горького и Сальска, сообщили в компании, передает ТАСС.
Кроме того, бортом вертолета Ми-8 на место направились еще восемь врачей, на двух вертолетах «Ансат» летят еще четверо специалистов, сообщили в администрации региона.
Сейчас там уже работают 22 бригады скорой помощи. Также на место выехал главврач Котельниковской ЦРБ Дмитрий Кочетков.
Ранее в РЖД сообщали, что 140 человек получили различные травмы при сходе восьми вагонов. Источник заявлял, что водитель «КамАЗа», пытавшегося «проскочить» перед поездом, госпитализирован.