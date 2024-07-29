Власти Волгоградской области сообщили о 52 пострадавших при аварии поезда

Администрация Волгоградской области сообщила о 52 пострадавших при сходе с рельсов поезда

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает в Telegram администрация со ссылкой на оперативный штаб и министерство здравоохранения региона, 21 человек, в том числе десять детей, получают медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ, еще 28 пострадавших «наблюдаются амбулаторно». Кроме того, три человека находятся в тяжелом состоянии, двое госпитализированы в 25-ю больницу Волгограда, машинист получит помощь в ведомственном учреждении.

Напомним, источник в оперативных службах сообщал, что из-за аварии с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда, по предварительным данным, поезд столкнулся с грузовиком. Указывалось, что в момент аварии в составе поезда находилось 813 пассажиров, пострадали более 140 человек, 55 из которых были госпитализированы с различными травмами.