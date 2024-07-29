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Из сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом эвакуировали всех пострадавших
Все пострадавшие в результате железнодорожной аварии, произошедшей в понедельник в Волгоградской области, эвакуированы из опрокинувшегося поезда, сообщило МЧС России.
Вскоре на место ЧП прибудет аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов, добавили в ведомстве, передает ТАСС.
Там также сообщили, что к месту аварии прибыла аэромобильная группировка МЧС в составе 100 спасателей и двух единиц техники. Специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии помогут пассажирам забрать из вагонов свои вещи и добраться до станции для посадки на резервный поезд.
Ранее сообщалось, что число госпитализированных при аварии поезда под Волгоградом превысило 50.