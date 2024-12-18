Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина
Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».
«С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.
«Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.
«Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.
Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.
В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.