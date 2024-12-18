Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

Tекст: Олег Исайченко

«Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

«Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

«Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

«Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

«Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.