Путин поставил себе цели на новый президентский срок

Эксперты: Инаугурация Путина показала верность традициям, истории и ценностям России

Tекст: Олег Исайченко

Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны. «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

Единство, равенство, человек и суверенитет

«Многообразие тем, которые затронул Путин, увенчалось ключевой идеей: Россия сумеет победить лишь в том случае, если все наше общество будет готово к слаженной работе», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Данный призыв к единству, пожалуй, является наиболее главным тезисом всего мероприятия. Лидер страны обозначил, что впереди нас ждет большое количество трудностей, однако если народ и власть будут действовать одним фронтом, то государство не просто устоит в столь важный исторический период, но и выйдет из него более сильным, окрепшим», – отмечает эксперт.

«При этом речь Путина оставалась человекоцентричной. Он подчеркнул, что главным лицом его политики до сих пор остается обыкновенный гражданин – его интересы и благополучие, внимание власти к обычному человеку. Важной темой выступления стало и равенство. Россия хочет выстраивать добрососедские отношения с мировым большинством», – подчеркивает собеседник.

«Суверенность и конкурентоспособность нашей страны остаются незыблемыми основами внешнеполитического курса. Мы готовы сотрудничать с другими акторами международной политики, но лишь на условиях взаимного уважения. Собственно, Москва во все времена придерживалась именно этого подхода», – уточняет эксперт.

«Интересно, что церемония наглядно продемонстрировала трепетное отношение власти к богатым традициям России. В ней чувствовалась преемственность с предшествующими эпохами. Думаю, граждане ценят любовь президента к культуре нашей страны. Его повторным избранием общество еще раз подтвердило готовность отстаивания своего исторического пути», – полагает Асафов.

«Погода отразила путь России»

«Церемония инаугурации оказалась поистине торжественной. Парад Президентского полка, богослужение в Благовещенском соборе – все это подчеркивало приверженность нашего государства богатым традициям», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

Впечатление от инаугурации не смогла подпортить даже плохая погода. «Наоборот, дождь со снегом добавили инаугурации особой утонченности. Участники парада, не обращая внимания на слякоть, продемонстрировали невероятную слаженность. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды, – подчеркивает собеседник. – За церемонией следили многие жители России.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что каждый в этот момент испытывал непередаваемую гордость за свою страну и президента, который ведет государство к лучшему будущему».

«Глава государства выглядел серьезным и собранным. Было видно, что к происходящим событиям он относится с глубоким осознанием собственного долга перед Отечеством», – резюмирует Межуев.

«В обращении президента было два главных традиционных направления: внутренняя и внешняя политика. Что касается внутренней политики, то главная задача, которую обозначил президент, – это народосбережение, которое является главной целью при реализации большинства нацпроектов. Путин подчеркнул, что на достижение этой цели должны работать все уровни и ветви власти», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.



«А в вопросах внешней политики президент еще раз продемонстрировал, что Россия привержена суверенности и конкурентоспособности на мировой арене, сохраняя свое миролюбие. Еще один концепт, на котором настаивает Путин, – это равноправие всех стран. Старая колониальная модель разделения мира умерла. Бессмысленно на ней настаивать и вести войны за свой диктат. И чем быстрее западные элиты это осознают, тем лучше для их же стран», – добавил аналитик.

«В целом Путин еще раз подчеркнул: мы будем защищать свои интересы, причем не только дипломатически, но и с использованием силовых средств. Это видно и на примере СВО, и в анонсированных накануне учениях ядерных сил. Россияне готовы и далее отстаивать свой исторический путь, свои ценности. И избрание Путина на должность президента это еще раз подтвердило», – констатировал эксперт.

Ценности и традиции

«Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – добавляет Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

«В этом плане будущие успехи России выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

«Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело большое значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.