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    Особая речь Путина

    @ Артем Геодакян/POOL/РИА Новости

    7 мая 2024, 14:14 Мнение

    Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

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    Сегодня на инаугурации была произнесена особая речь. Речь Государя. Кого благодарил Путин в самом начале? Воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной». Исторические русские земли на западе в былые годы заканчивались аккурат в Ужгороде. Слова Путина – это заявка на историческое наследие Руси. Которое раздавали по кусочкам, откусывали. А теперь время его возвращать.

    «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», – сказал президент.

    «Славься» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» тоже вполне читается, как неслучайный выбор. Сразу вспоминается эссе русского историка Николая Ульянова.

    «В старину верили в заступничество предков. Надо верить и нам.

    Верить в непостижимые законы России, в ее иррациональное начало, во всё, что подметил Блок и что вылилось у него в стихе: "И невозможное возможно..." Если правда, что умершие поколения управляют судьбами народов в не меньшей мере, чем живые, то есть еще у нас заступники.

    Поверим же в чудо русской истории! Поверим в возможность невозможного!».

    Прямая трансляция благодарственного молебна – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. А сам молебен – не только отсылка к исторической традиции. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    Так что, всех с новой политической эпохой, братья и сестры.

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