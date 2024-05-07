Политолог: Инаугурация президента подчеркнула верность России своим традициям

Политолог Межуев: Инаугурация продемонстрировала глубокое осознание президентом собственного долга пред Отечеством

Tекст: Олег Исайченко

«Церемония инаугурации оказалась поистине торжественной. Парад президентского полка, богослужение в Благовещенском соборе – все это подчеркивало приверженность нашего государства богатым традициям», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Интересно, что церемонию не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили инаугурации особой утонченности. Участники парада, не обращая внимания на слякоть, продемонстрировали невероятную слаженность. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды», – подчеркивает собеседник.

«За церемонией следили многие жители России. Думаю, не будет преувеличением сказать, что каждый в этот момент испытывал непередаваемую гордость за свою страну и президента, который ведет государство к лучшему будущему», – отмечает эксперт.

«Отмечу, что речь Владимира Путина оказалась вемьма искренней. Он заявил, что стране предстоит пройти через «трудный, рубежный период», и эта честность стоит многого. Глава государства выглядел серьезным и собранным. Было видно, что к происходящим событиям он относится с глубоким осознанием собственного долга пред Отечеством», – уточняет он.

«Его призыв к сплочению, к истинному народному единению выглядел крайне актуальным. Он перечислил ряд достижений последнего времени и отметил, что, идя рука об руку вместе, наше общество может добиться большего. Думаю, что население России услышит этот призыв и новый срок Владимира Путина окажется еще более успешным, чем предыдущий», – резюмирует Межуев.

Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. На мероприятие пригласили около 2,6 тыс. гостей. Среди них – сенаторы, члены правительства, доверенные лица главы государства, военные и даже дети, с которыми лидер РФ успел пообщаться за последние годы, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сам Владимир Путин прибыл на церемонию на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon. Данное мероприятие стало для них дебютом: до этого широкой общественности эти модели представлены не были.

Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака, вступление в должность официально состоялось.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что лидер РФ самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – цитирует его официальный сайт Кремля.

Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет через текущий рубежный период и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Данная часть инаугурации стала важной традицией с 2000 года. Кроме того, именно 7 мая Президентский полк отмечает профессиональный праздник – День части.

Заверщающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Именно здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность. Он подчеркнул, что миллионы россиян видят во Владимире Путина не только политика, но и доброго, сердечного человека. Также патриарх благословил Путина на службу Родине.