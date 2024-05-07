В Кремле назвали число приглашенных на инаугурацию Путина гостей

Песков: На инаугурации Путина присутствует около 2,6 тыс. гостей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, всего приглашено около 2 тыс. 600 человек, это и сенаторы, народные избранники, руководство правительства, администрации президента, доверенные лица президента, личные гости, передает ТАСС. Песков отметил, что впервые президент принял решение пригласить на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

Тем временем несколько тысяч гостей, приглашенных на церемонию вступления в должность президента России Владимира Путина, собрались в Кремле примерно за час до начала церемонии.

Члены правительства, руководители крупных компаний, парламентарии, представители дипломатического корпуса, военные, артисты, спортсмены заходили в Большой Кремлевский дворец через Благовещенский и главный подъезды после проверки службой безопасности.

Большинство из них из-за холодной погоды были вынуждены воспользоваться гардеробом, а чтобы оставить верхнюю одежду выстраивались в очереди.

В ожидании начала церемонии приглашенные активно общались друг с другом и журналистами в Малахитовом фойе, в холлах у подъездов и на лестничных пролетах. Для освещения церемонии было аккредитовано более 300 журналистов, сбор которых начинался за четыре часа. Чтобы попасть в Кремль, представителям СМИ нужно было дважды пройти проверку службы безопасности, трижды у них измеряли температуру, несмотря на то, что для прохода в Кремль требовался отрицательный результат тестов на коронавирус и другие инфекции.

Напомним, в апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.