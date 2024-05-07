Путин принес присягу народу России

Tекст: Ольга Никитина

Держа правую руку на Конституции России, Путин зачитал текст президентской присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», передает ТАСС.

Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.

Экземпляр Конституции, на котором принимается присяга президента, называется инаугурационным и хранится в президентской библиотеке в Кремле. Он был специально изготовлен для церемонии вступления в должность президента России в 1996 году и использовался во всех инаугурациях главы государства с тех пор. Отличие – изменения в тексте, которые были внесены в Основной закон в 2020 году после общероссийского голосования.

Переплет специального экземпляра Конституции, на котором приносят присягу президенты России, изготовлен в 1996 году из кожи варана, на обложке красного цвета – накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись.

Перед этим Путин прошел по анфиладе парадных залов БКД (через Георгиевский зал, посвященный ордену святого Георгия Победоносца, и Александровский зал – в честь ордена Святого Александра Невского) по алой ковровой дорожке, вдоль которой с обеих сторон расположились приглашенные гости. Они приветствовали вступающего в должность президента аплодисментами.