Патриарх Кирилл благословил Путина на службу Родине

Tекст: Ольга Никитина

Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность, передает ТАСС.

«Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, нашей страной. В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране – стать президентом России – мы крепко молимся о вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук. Вы сами молитесь. Глава государства должен иногда принимать судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства», – сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что огромное число россиян видят в Путине не только успешного политика, но и доброго, мудрого и сердечного человека.

«Александр Невский не жалел врагов, но прославился как святой», – напутствовал предстоятель РПЦ.





В последние десятилетия церемонии вступления в должность президента России совершались в пасхальные дни, которые отмечаются в течение 40 дней после праздника Воскресения Христова. День инаугурации 7 мая 2000 года пришелся на первое воскресенье после Пасхи; в 2004 году – на пятницу четвертой пасхальной недели; в 2008 году это был 10-й день после Пасхи. Инаугурация 2012 года состоялась в понедельник четвертой пасхальной недели. В 2018 году церемония пришлась на понедельник пятой пасхальной недели. В этот раз вступление главы государства в должность происходит в первый вторник после Пасхи.

Традиция совершать напутственные молебны главе государства берет свое начало от церемонии венчания на царство – коронации русских правителей по церковному обряду. Впервые в России венчание на царство имело место в 1498 году, когда Иван III венчал своего внука Дмитрия Ивановича как наследника. Все коронации происходили в Успенском соборе Московского Кремля и совершались митрополитами Московскими и всея Руси, затем – патриархами, в поздний синодальный период – митрополитами Санкт-Петербургскими. Священное коронование императора Николая II в 1896 году стало последним, когда в церемонии приняли участие представители духовенства.

Возродил традицию инаугурационных богослужений покойный патриарх Алексий II в 2000 году. До этого две инаугурации президента Бориса Ельцина в 1991 и 1996 годах проходили без церковной службы. Для патриарха Московского и всея Руси Кирилла это третья церемония благословения президента России на служение Отечеству. Первую службу он провел в 2012 году.