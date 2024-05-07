Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.2 комментария
Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые.
Черный представительский седан должен проделать путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.
Первый раз Путин совершил поездку на Aurus ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 года, когда также отправлялся на инаугурацию. С тех пор президент постоянно передвигался на отечественном лимузине, который, по данным ТАСС, прошел рестайлинг к нынешней церемонии.
За несколько минут до полудня Путин покинул рабочий кабинет в Первом корпусе Кремля и отправился в парадную резиденцию главы государства. В Большом Кремлевском дворце (БКД) он принесет присягу и в пятый раз займет главный государственный пост.
К этому моменту в БКД все полностью готово к торжественной церемонии инаугурации. Несколько тысяч приглашенных заняли места в трех залах – Георгиевском, Александровском и Андреевском, знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли в Андреевский зал Государственный флаг России, штандарт президента России, знак президента России и экземпляр Конституции, на котором Путин будет держать руку во время принесения присяги.
У входа в БКД главу государства должен встретить комендант Кремля Сергей Удовенко. Приняв его рапорт, Путин поднимется по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принесет присягу.