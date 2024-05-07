Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.2 комментария
Путин официально вступил в должность президента России
Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Российский лидер официально вступил в должность президента после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.
Известно, что Путин лично писал речь для инаугурации. Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.
Перед этим Путин прошел по анфиладе парадных залов БКД (через Георгиевский зал, посвященный ордену святого Георгия Победоносца, и Александровский зал – в честь ордена Святого Александра Невского) по алой ковровой дорожке.
Расположенные вдоль дорожки приглашенные гости приветствовали вступающего в должность президента аплодисментами.
На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, а также дипломатический корпус. Также присутствуют другие представители власти, герои СВО, звезды спорта и шоу-бизнеса.