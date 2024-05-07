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    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

    3 комментария
    7 мая 2024, 12:05 • Новости дня

    Путин официально вступил в должность президента России

    Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

    Путин официально вступил в должность президента России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    Российский лидер официально вступил в должность президента после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Известно, что Путин лично писал речь для инаугурации. Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.

    Перед этим Путин прошел по анфиладе парадных залов БКД (через Георгиевский зал, посвященный ордену святого Георгия Победоносца, и Александровский зал – в честь ордена Святого Александра Невского) по алой ковровой дорожке.

    Расположенные вдоль дорожки приглашенные гости приветствовали вступающего в должность президента аплодисментами.

    На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, а также дипломатический корпус. Также присутствуют другие представители власти, герои СВО, звезды спорта и шоу-бизнеса.

    6 мая 2024, 19:54 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина с Пашиняном

    Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая

    Названа дата встречи Путина с Пашиняном
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вопросов для обсуждения много, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.

    По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

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    7 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Между представителями Евросоюза произошел раскол из-за дискуссий о необходимости присутствия на инаугурации российского лидера Владимира Путина, пишет Spiegel.

    По данным издания, между членами ЕС появились разногласия из-за того, как отнестись к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления российского лидера, передает РИА «Новости».

    Известно, что Франция, Венгрия и Словакия решили отправить представителей на церемонию ради сохранения связей с Россией. Однако Германия сочла участие в ней своего представителя неуместным. Также не планирует направлять своего представителя Великобритания.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    6 мая 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2022 году началась экономическая агрессия против России, но результат оказался ровно обратный ожидаемому на Западе, рассказал президент России Владимир Путин во время заключительной встречи с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика Россия росла темпами выше мировой», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    Встреча прошла в здании правительства на Краснопресненской набережной. «Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал Путин.

    Прежние министры и вице-премьеры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава, передает ТАСС.

    Уходящее правительство является 17-м в новейшей истории России и сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.

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    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня
    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

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    6 мая 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, который 7 мая вновь вступит на главный государственный пост, заявил во время заключительной встречи с действующим составом правительства, что смена политических циклов не должна останавливать работу в интересах страны. Он отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов.

    «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин также отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития России. «Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач», – сказал Путин.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    6 мая 2024, 22:47 • Новости дня
    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности

    Правозащитник Брод назвал причины укрепления рейтинга Владимира Путина

    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинг Путина укрепился в условиях беспрецедентного давления Запада. Вмешательство в российские выборы, фейки, обстрелы новых регионов – все это возымело обратный эффект, еще больше сплотив россиян вокруг лидера, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показавшего рост уверенности россиян в способности главы государства обеспечить стабильность и развитие страны.

    «В течение многих лет рейтинг президента России Владимира Путина стабильно высокий, и последние выборы только подчеркнули эти настроения россиян. Граждане РФ доверяют президенту, видят в нем гаранта стабильности и безопасности», – пояснил Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Особо рейтинг Путина укрепился за последние годы в условиях беспрецедентного давления Запада – политического, экономического, информационного. Также, отмечу, что вмешательство Запада в российские выборы, попытки их непризнания, угрозы членам избирательных комиссий, обилие фейков, обстрелы новых регионов – все это возымело лишь обратный эффект, еще больше сплотив население вокруг сильного лидера, укрепив веру в него», – констатировал он.

    «Это дало право экспертам говорить о таком явлении, как президентское супербольшинство – самой обширной политической коалиции из всех существовавших в современной России. Она была сформирована в том числе за счет укрепившегося в народе образа президента – гаранта развития страны, имеющего продуманную программу и способного эффективно руководить государством», – отметил собеседник. 

    Брод подчеркнул, что тепло были встречены россиянами и инициативы Путина из его послания Федеральному Собранию. «Там были обозначены широкие горизонты развития страны, новые национальные проекты, особое внимание уделено кадровому обновлению, развитию здравоохранения, социальным проектам, поддержке молодежи», – напомнил эксперт.

    «Но, безусловно, Запад в своей информационной войне против нашей страны не оставит попыток отменить результат выборов президента России, вопреки беспрецедентному уровню поддержки россиян. Это системная политика Запада, она началась не вчера и кончится не завтра, и даже постоянно усиливается, начиная с «Крымской весны». Но этот лай уже не воспринимается серьезно в Москве, мы уже не оглядываемся на Запад», – резюмировал правозащитник.

    Как показали результаты мартовского мониторингового опроса ВЦИОМ, 80% россиян уверены, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, а 79% – развитие страны. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).  У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят руководители обеих палат Федерального собрания, Конституционного суда, члены правительства РФ и ЦИК, а также общественные деятели. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.

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    6 мая 2024, 18:32 • Новости дня
    Мишустин на встрече Путина с правительством: Гордимся быть частью вашей команды

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече главы государства с кабмином поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, оказанное ему и другим членам правительства.

    «За время работы текущего состава правительство столкнулось со множеством вызовов, в том числе с пандемией коронавируса и усилившимся беспрецедентным внешним санкционным давлением», – говорится в Telegram-канале правительства.

    Как отметил Мишустин, преодолеть все эти вызовы удалось в том числе благодаря поддержке и вниманию со стороны президента.

    «Мы очень старались не подвести и вас, и граждан страны. Гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», – сказал Мишустин.

    На заключительной встрече с правительством Путин поблагодарил кабмин за работу и высоко оценил его деятельность.

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    6 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: Порядка 80% россиян считают, что Путин сможет обеспечить стабильность в стране и ее развитие

    За последние два года уверенность россиян в способности президента Владимира Путина обеспечить в стране стабильность и развитие возросла, также укрепился его образ как гаранта стабильности и развития страны, имеющего продуманную экономическую программу и лучше всех других политиков способных руководить страной.

    80% россиян считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% – развитие страны, говорится на сайте ВЦИОМ. Эти данные были получены в ходе проведенного в марте мониторингового опроса. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).

    У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Чаще всего Путин видится россиянам спокойным (90%), волевым, решительным (90% ), активным, энергичным (89%) и мудрым (81%). Большинство опрошенных считают, что Путин лучше других политиков подходит на должность главы нашего государства (81%).

    Данные за март 2024 г. представлены усредненно по двум опросам (за 11 и 25 марта), в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

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    6 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин отметил, что Россия переживает историческое время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства отметил, что Россия сегодня переживает безусловно историческое время.

    «В современных условиях все важно. Мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин: России пришлось защищать людей Донбасса вооруженным путем

    Tекст: Вера Басилая

    Россию «водили за нос», Москве пришлось принять экстраординарные меры для защиты населения Донбасса вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на заключительной встрече с уходящим правительством.

    «В 2022 году начались другие проблемы. Потому что мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу.

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    6 мая 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пауз в работе при формировании нового правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период формирования нового состава правительства необходимо предотвратить паузы в работе, чтобы выполнение задач активно продолжалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

    «Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», – подчеркнул глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин отметил, что российским властям предстоит запускать новые национальные проекты и новые федеральные программы. То, что было сделано ранее, является хорошей базой для дальнейшего движения вперед, добавил он.

    Ранее Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства.

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    6 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поздравил коллег с наступающим Днем Победы.

    «Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу, и, конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Россия достойно преодолела вызовы пандемии коронавируса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия достойно прошла испытание, связанное с пандемией коронавирусной инфекции, кабмин в то время действовал сбалансированно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

    Путин подчеркнул, что работа действующего состава кабинета министров началась во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, «буквально за несколько недель до того, как [в 2020 году] было образовано правительство, начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией». «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно», – уточнил он, передает ТАСС.

    Российский лидер указал, что вопросов во время пандемии было очень много: «в целом проблемы с поддержкой целых предприятий огромных, целых секторов экономики. Глава государства отметил, что действия, которые предпринимал кабмин для решения этих проблем, «были сбалансированными и своевременными».

    В понедельник Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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