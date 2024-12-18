Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Песков заявил о причастности Киева к теракту против Кириллова
Песков заявил о причастности киевского режима к теракту против начальника войск РХБЗ Кириллова
Москва знает, что заказчиком теракта против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова является киевский режим, не гнушающийся террористическими методами, и продолжит борьбу с ним, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, киевский режим является заказчиком данного преступления. Песков подчеркнул, что российские спецслужбы и правоохранительные органы эффективно работают над расследованием этого дела, сообщает ТАСС.
Кроме того, Песков отметил, что теракт лишний раз доказал правоту России в ходе специальной военной операции, так как позволяет четко определить врага и его возможности.
«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», – добавил он.
Напомним, в Москве задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.
Издание NYT при этом сообщало, что украинские спецслужбы признались в ответственности за нападение, назвав генерала Кириллова законной целью.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве.