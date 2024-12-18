Песков заявил о причастности киевского режима к теракту против начальника войск РХБЗ Кириллова

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, киевский режим является заказчиком данного преступления. Песков подчеркнул, что российские спецслужбы и правоохранительные органы эффективно работают над расследованием этого дела, сообщает ТАСС.

Кроме того, Песков отметил, что теракт лишний раз доказал правоту России в ходе специальной военной операции, так как позволяет четко определить врага и его возможности.

«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», – добавил он.

Напомним, в Москве задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

Издание NYT при этом сообщало, что украинские спецслужбы признались в ответственности за нападение, назвав генерала Кириллова законной целью.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве.