У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
NYT: Спецслужбы Украины взяли ответственность за убийство генерала Кириллова
NYT: Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт в Москве, Киев назвал генерала Игоря Кириллова законной целью, сообщила The New York Times.
Украинские спецслужбы заявили о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Представитель Службы безопасности Украины (СБУ), пожелавший остаться анонимным, подтвердил журналистам издания, что именно Украина несет ответственность за нападение, подчеркнув, что Кириллов был признан СБУ «законной целью».
Издание также пишет, что СБУ предоставила видеозапись, на которой два человека покидают место происшествия незадолго до взрыва. Время и место записи совпадают с обстоятельствами теракта, и на кадрах можно заметить человека на самокате. Этот материал, по словам газеты, был использован для подтверждения причастности украинской стороны к инциденту.
Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, убитых в Москве.
Reuters сообщило, что убийство Игоря Кириллова было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве.
Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.