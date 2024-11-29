  • Новость часаВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Орешник» донесет до Киева переговорную позицию России
    В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» Карпова
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом
    Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 05:48 • Новости дня

    США решили модернизировать хранилища ядерного оружия в Европе

    Базы НАТО в Европе подверглись модернизации системы хранения ядерных бомб

    Tекст: Максим Попов

    Большинство ядерных баз в Европе проходят модернизацию, включающую увеличение безопасности хранилищ и установку оборудования для новых истребителей F-35A, следует из доклада «Росконгресса».

    Согласно тексту доклада, стратегия ядерного сдерживания НАТО базируется на развертывании ядерного оружия США в Европе и поддержке союзников. В рамках программы запланировано повысить безопасность подземных хранилищ и установить оборудование для нового истребителя F-35A, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает модернизировать до 180 хранилищ в Европе и два на территории США. При этом каждое хранилище рассчитано на четыре авиабомбы B61.

    В докладе «Росконгресса» говорится, что среди членов НАТО национальными ядерными силами в Европе обладают Британия и Франция. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Британии и Франции в совокупности 515 ядерных боеголовок – 225 у Британии и 290 у Франции.

    Ранее сообщалось, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем.

    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (12)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

    Коментарии (18)
    28 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах.

    «Вы будете видеть, как она (Европа – прим. ВЗГЛЯД) сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», – цитирует Ковальчука ТАСС.

    Связанных с Россией исследователей отстраняют с 1 декабря от работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.

    В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

    Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

    Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.

    Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

    Коментарии (2)
    28 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    В США сравнили «Орешник» с ядерным оружием без радиации

    Strategic Culture: «Орешник» можно сравнить с ядерным оружием без радиации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кинетическая система оружия «Орешник» вызвала восхищение благодаря своей разрушительной силе и точности, сравнимой с ядерным оружием, и стала новым фактором глобальной стратегии, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Strategic Culture, «Орешник», по мнению автора статьи, способен изменить расстановку сил в мире. Издание сравнивает его разрушительную мощь с тактическим ядерным оружием, но без радиоактивного загрязнения. Автор убежден, что при правильной комбинации массы и кинетической энергии «Орешник» может привести к опустошению, подобному взрыву ядерного заряда малой или средней мощности, передает РИА «Новости».

    В статье также подчеркивается, что Запад, включая США и НАТО, недооценивает потенциальную угрозу, которую представляет «Орешник», несмотря на предупреждения Москвы. Автор предполагает, что Китай, благодаря своим союзническим отношениям с Россией, также может находиться под защитой этой системы.

    Особое внимание уделяется дальности действия «Орешника». Автор утверждает, что его запуск с российского Дальнего Востока позволяет достичь территории США. Это делает «Орешник» исключительно опасным для западных стран. Кроме того, система обладает точностью, сравнимой с высококлассными снайперскими ружьями, что усиливает его эффективность на поле боя.

    Автор также замечает, что до первого предупреждения России о запуске «Орешника» никто в мире не знал о его существовании. Это подчеркивает секретность и стратегическую значимость данного оружия в международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что западные страны и Украина должны учитывать наличие у России гиперзвуковых ракет, аналогов которым нет. Президент также подтвердил, что у России существуют несколько систем гиперзвуковых ударных ракет, похожих на «Орешник». Путин отметил, что объекты в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» превращаются в пыль.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

    Коментарии (8873)
    28 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Политолог Скачко: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ананстасия Куликова

    Снижение возраста мобилизации на Украине во многом будет зависеть от курса Дональда Трампа. Если избранный президент США не сменит миротворческую риторику, то до таких шагов дело не дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Киев в ответ потребовал от Вашингтона больше вооружений.

    «Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

    «Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск «пушечным мясом». При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

    Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

    Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор». «Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

    По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

    При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – заключил Скачко.

    Ранее власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

    Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

    Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

    По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

    При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста приводит к оттоку школьников с Украины.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности, заявил президент Владимир Путин.

    В стране открыто серийное производство таких систем, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    Путин до этого заявил, что сейчас ни одно из государств не имеет на вооружении системы «Орешник».

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Рябков сообщил о регулярных сигналах США от России

    Рябков заявил о регулярных устных и «материальных» сигналах США от России

    Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о регулярных устных и «материальных» сигналах, направляемых США в связи с риском расширения географии атак дальнобойных ракет ATACMS по России.

    Рябков заявил, что Москва регулярно направляет США как устные, так и «материальные» предупредительные сигналы, сообщает РИА «Новости». В их числе он назвал испытательно-боевые пуски новой системы средней дальности, известной как «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что не ожидают ядерной эскалации после ударов вглубь территории России, а на Западе назвали российский комплекс «Орешник» оружием с «чертовски большим ущербом».

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: У России есть несколько готовых к применению аналогов «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником», заявил президент Владимир Путин на заседании ОДКБ в узком составе.

    «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода», – цитирует Путина ТАСС.

    До этого он сообщал, что в России началось серийное производство «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» способен разлагать объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея отказалась продавать оружие Украине

    SBS: Южная Корея отказалась продавать Украине ЗРК и радиолокационные станции

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений, сообщает канал SBS.

    По данным канала, правительство Южной Кореи отказалось удовлетворить просьбу Украины о поставках вооружений, что подтверждено высокопоставленными источниками, передает РИА «Новости».

    Исключением из списка поставок стали зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, а также метательные заряды для 155-мм снарядов.

    По информации SBS, решение не связано с экономическими факторами, а обусловлено стратегическими соображениями и стремлением Южной Кореи поддерживать баланс отношений с другими странами в регионе.

    Ранее в ноябре Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине. При этом профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая заявил, что Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Коментарии (0)
    Главное
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе
    ЕС решил покрыть неотложные потребности Украины за счет доходов от активов РФ
    Росавиация разрешила эксплуатировать Superjet 100 после пожара самолета в Анталье
    Зеленский отменил наказание для решивших вернуться на службу дезертиров
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России
    Названы сроки запуска миссии «Луна-26»

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Испанию настиг «эффект «Орешника»

    Страх, вызванный испытаниями российского ракетного комплекса «Орешник», дошел и до самой отдаленной от нас страны Европейского континента. Испанская пресса подсчитывает количество жертв от возможного ядерного удара России и бьет в колокола по поводу отсутствия бомбоубежищ. Почему там решили, что Испания тоже может стать целью для российских ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............