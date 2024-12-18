Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Зеленский допустил возвращение к профессии комика
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности вернуться к профессии комика после завершения своей политической карьеры, подчеркнув, что многое зависит от его внутреннего состояния.
На вопрос журналиста Le Parisien о том, возможно ли возвращение к юмористической карьере, Зеленский ответил: « Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть».
Также он подчеркнул, что это сложный вопрос, связанный с внутренними изменениями, сообщает «Газета.ru».
Зеленский до прихода в политику был известен как успешный комик и актер.