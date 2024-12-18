Зеленский допустил возвращение к профессии комика

Tекст: Елизавета Шишкова

На вопрос журналиста Le Parisien о том, возможно ли возвращение к юмористической карьере, Зеленский ответил: « Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть».

Также он подчеркнул, что это сложный вопрос, связанный с внутренними изменениями, сообщает «Газета.ru».

Зеленский до прихода в политику был известен как успешный комик и актер.