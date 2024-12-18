Эксперты назвали семью главной ценностью 2024 года

Эксперты назвали основные итоги Года семьи в России

Tекст: Олег Исайченко

«Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

«Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

Ранее на площадке Наццентра «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова подвела итоги работы по национальным целям в сферах сохранения населения и поддержки семей за период с 2019 по 2024 годы, отметив позитивную тенденцию рождаемости и прироста многодетных семей. По ее словам, количество многодетных семей в России увеличилось на 27%, достигнув отметки 2,5 млн.

Голикова подчеркнула, что уходящий Год семьи станет основой для продолжения работы в рамках новых нацпроектов. «Мы с 1 января 2025 года запускаем нацпроект «Семья», который с точки зрения финансового обеспечения является самым большим: шесть лет – 18 трлн рублей, это при сегодняшнем планировании», – сказала она. Ожидается, что будет усилена поддержка семей в части совмещения семейных и профессиональных обязанностей, а также продолжится развитие детских садов.