Голикова рассказла о росте числа многодетных семей в России

На площадке Национального центра «Россия» состоялся открытый диалог с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. В ходе встречи Голикова подвела итоги работы по национальным целям в сферах сохранения населения и поддержки семей за период с 2019 по 2024 годы. Она также отметила наблюдающуюся позитивную тенденцию рождаемости и прироста многодетных семей.

Вице-премьер заявила, что с 2016 года в России увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2023 году коэффициент рождаемости таких детей вырос на 20,4% по сравнению с 2016 годом. В результате количество многодетных семей увеличилось на 27%, достигнув отметки 2,5 млн. Она также подчеркнула значимость государственной поддержки многодетных семей через материнский капитал и семейную ипотеку.

По словам Голиковой, Год Семьи станет основой для продолжения работы в рамках новых национальных проектов. «Мы с 1 января 2025 года запускаем национальный проект «Семья», который с точки зрения финансового обеспечения является самым большим: шесть лет – 18 трлн рублей, это при сегодняшнем планировании», – сказала она. В рамках нацпроекта будет усилена поддержка семей в совмещении семейных и профессиональных обязанностей, а также продолжится развитие детских садов.

Большое внимание уделяется вопросам занятости населения и обеспечению экономики квалифицированными кадрами. Новая стратегия в этой сфере предполагает адресный подход к предоставлению услуг. К 2028 году все центры занятости будут трансформированы в современные центры помощи в трудоустройстве.

Среди достижений в здравоохранении Голикова назвала создание более 6 тыс. объектов с 2019 года и программу модернизации первичного звена. Она подчеркнула, что две трети преобразований произведены в сельской местности и малых городах, что увеличило доступность медицинской помощи на 32%. В 2024 году почти 100 млн россиян прошли диспансеризацию, что способствовало раннему выявлению заболеваний.