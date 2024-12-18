Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В подмосковной Троице-Сергиевой лавре начался пожар
В подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание на колокольне Троице-Сергиевой лавры, где, по предварительным данным, горит кровля, сообщили в оперативных службах.
Источник агентства уточнил, что на колокольне Троице-Сергиевой лавры произошло возгорание. Предварительно, горит кровля на колокольне, передает ТАСС.
Прибывшие на место пожарные наблюдают дым, выходящий из второго яруса колокольни. Внутри могут тлеть деревянные перекрытия или утеплитель. По предварительной информации, открытого горения нет.
Напомним, на территории столичного Зачатьевского ставропигиального женского монастыря ранее произошел пожар.