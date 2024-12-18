  • Новость часаМашиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

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    18 декабря 2024, 21:08 • Новости дня

    Поезд Мурманск – Петербург возобновил движение после аварии с грузовым составом

    РЖД: Поезд Мурманск – Петербург возобновил движение после аварии с грузовым составом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский поезд Мурманск – Петербург продолжил движение после аварии с грузовым составом в Мурманской области, сообщили в РЖД.

    «Поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург в 20.22 мск отправлен по маршруту», – сообщается в Telegram-канале РЖД.

    Там добавили, что в результате столкновения на станции Княжая пропало напряжение в контактной сети. Для решения проблемы на место прибыл вспомогательный тепловоз, который отбуксировал поезд с пассажирами до ближайшей станции. Оттуда состав продолжит движение на электротяге.

    Кроме того, от станции Сегежа отправлен резервный состав, который доставит пассажиров по маршруту с остановками, предусмотренными расписанием.

    Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.

    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

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    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

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    18 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    ВЦИОМ: В России начала формироваться «российская мечта»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская молодежь все активнее стремится к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту» и отвергая иностранные идеалы, заявил директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев.

    По его словам, это результат преодоления ценностного вакуума у младшей молодежи, передает ТАСС. Молодые россияне осознают возможность самореализации в своей стране и хотят оставаться в России.

    Ермолаев подчеркнул, что «российская мечта» принципиально отличается от американской, китайской и европейской. В 2025 году, согласно прогнозу ВЦИОМ, она начнет обретать более четкие очертания и станет заметнее.

    Эксперт отметил, что мировоззрение молодежи до 18 лет также меняется. Российская культура становится более значимой, и у молодежи расширяется репертуар культурных альтернатив. Молодые люди черпают вдохновение не только в западных, но и в восточных культурах, находя примеры для подражания и в России.

    Ермолаев заявил, что эти изменения – результат усилий в сфере молодежной политики за последние два года. 2022 и 2023 годы были временем адаптации и тактических решений, а 2024 год станет годом глубокой перезагрузки политики. По его словам, началась серьезная системная работа по определению и реализации целей.

    Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон о молодежной политике, усилив патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. В законе появились новые направления, включая поддержку молодежных НКО.

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    18 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Подростки задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростове-на-Дону трое подростков задержаны за поджог электровоза на станции Ростов-Товарный, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

    Поджог произошел вечером 14 декабря на четвертом пути станции Ростов-Товарный, передает РИА «Новости».

    В ходе следственных действий силовики установили причастность к преступлению троих несовершеннолетних. Они задержаны и допрошены. На допросе подростки признали вину и рассказали об обстоятельствах инцидента. В настоящее время следователь организует комплекс мероприятий для выяснения всех деталей происшествия и причин поджога.

    Следствие также назначило проведение ряда экспертиз, чтобы установить технические и другие характеристики, связанные с поджогом и его последствиями.

    Ранее полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, который получал инструкции от куратора через мессенджер. Кроме того, сообщалось, что в Петербурге задержан 20-летний местный житель, который по заданию украинских кураторов планировал поджог авиационной техники на одном из заводов военно-промышленного комплекса.

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    17 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Мишустин утвердил премии для медалистов Олимпийских игр в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России определило размеры денежных премий для российских медалистов Олимпийских игр в Париже 2024 года.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единовременные денежные премии для российских спортсменов – медалистов Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает ТАСС. За золотую медаль будет выплачиваться 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, а за бронзовую – 1,7 млн рублей.

    На прошедших Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, что принесет каждой из них по 2,5 млн рублей в качестве вознаграждения. Всего в состязаниях приняли участие 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом, им было запрещено демонстрировать свою национальную принадлежность и участвовать в командных дисциплинах.

    Накануне президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Глава государства объявил о премиях в 3 млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже.

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    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

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    18 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    В Греции назвали антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза.

    Вилиардос в своем выступлении на заседании, посвященном обсуждению работы министерства иностранных дел, заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является позорным призывом к Третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ укрепляет поддержку Евросоюза для Украины в борьбе с Россией и вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя.

    Вилиардос отметил, что Европарламент уже принимал в июле резолюцию, фактически объявляющую России тотальную войну, но новая резолюция идет еще дальше, не исключая поставки боевых самолетов и крылатых ракет. Он подчеркнул, что документ не накладывает ограничений на использование этого оружия, что может привести к нападению на всю Россию.

    Депутат также указал на то, что резолюция игнорирует факт возможного ядерного конфликта, и не рассматривает дипломатические шаги для мирного урегулирования. Он отметил, что резолюция полна обвинений, угроз и требований, и это крайне опасная ситуация, требующая осторожного подхода.

    По его мнению, отсутствие упоминаний о прямом участии НАТО и последствиях для европейских граждан свидетельствует о том, что некоторые члены Европарламента потеряли связь с реальностью. Он подчеркнул, что торговые и валютные войны зачастую заканчиваются обычными войнами, и в данном случае речь идет о возможном применении ядерного оружия.

    Ранее депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    18 декабря 2024, 18:33 • Новости дня
    Су-35С прикрыли действия ВКС над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители Су-35С обеспечили воздушное прикрытие для самолетов и вертолетов ВКС, наносящих удары по бронетехнике и войскам ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    Экипажи многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги выполнили воздушное прикрытие для бомбардировочной и штурмовой авиации, а также для вертолетов армейской авиации, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    Су-35С обеспечили защиту воздушных операций, выполняя задачи по прикрытию в заданном районе. Это позволило авиации ВКС нанести удары по бронетехнике и личному составу вооруженных сил Украины.

    Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot. В ноябре Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

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    18 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

    Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло, заявил Рябков журналистам, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что любые шаги по восстановлению отношений между двумя странами потребуют времени. Вопросы, связанные с графиками и маршрутами, пока остаются неопределенными, добавил он. Тем не менее, по словам Рябкова, Москва открыта для диалога и готова обсудить любые инициативы, которые могут быть предложены американской стороной.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    18 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Названо число пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области

    В столкновении поездов в Мурманской области пострадали десять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десять человек получили травмы после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщили в оперативных службах региона.

    «Пострадавших всего десять человек, трое из них в тяжелом состоянии», – приводит ТАСС слова собеседника агентства. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов. На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров.

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    18 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Герасимов заявил об участии США в конфликте после ударов по территории России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что США стали участниками конфликта после ударов дальнобойными системами по территории России, что ведет к эскалации.

    Герасимов отметил, что санкционированное США и их союзниками по НАТО применение дальнобойных систем оружия по территории России стало очередным витком эскалации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Вашингтон разрешил своим силам использовать эти системы по российской территории.

    По словам Герасимова, Вооруженные силы Украины самостоятельно не обладают возможностями для введения данных космической разведки и подготовки полетных заданий для ракет. Начальник Генштаба добавил, что вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на Украине создает глобальные риски. Кризис на Украине, по его мнению, остается ключевым фактором военно-политической обстановки как на региональном, так и глобальном уровнях.

    В ответ на удары по российским территориям Брянской и Курской областей, Россия провела испытание новой ракетной системы средней дальности «Орешник». Герасимов отметил, что российские Вооруженные силы реагируют на действия США, исходя из оценок угроз безопасности. Испытание было проведено по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.

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