Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском возросло до 14
Количество пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области достигло 14
Число пострадавших при столкновении двухэтажного пассажирского поезда с грузовым на станции Княжая в Мурманской области возросло до 14 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии; спасательные работы продолжаются.
По уточненной информации в Telegram-канале МЧС, пострадали 14 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. В пресс-службе РЖД уточнили, что среди пострадавших один проводник и что четыре вагона хвостовой части поезда сошли с рельсов.
В пресс-службе РЖД также отметили: «Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы. Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет». Сейчас спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы освободить людей из зажатых конструкций вагонов.
Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым. Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области получил травмы один подросток, всего пострадали 11 человек.