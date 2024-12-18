Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском возросло до 14

Количество пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области достигло 14

Tекст: Ольга Иванова

По уточненной информации в Telegram-канале МЧС, пострадали 14 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. В пресс-службе РЖД уточнили, что среди пострадавших один проводник и что четыре вагона хвостовой части поезда сошли с рельсов.

В пресс-службе РЖД также отметили: «Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы. Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет». Сейчас спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы освободить людей из зажатых конструкций вагонов.

Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым. Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области получил травмы один подросток, всего пострадали 11 человек.