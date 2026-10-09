Проникших на базу ВВС в Британии граждан Латвии освободили под залог

Tекст: Денис Тельманов

Двое латвийских граждан, задержанных за проникновение на базу королевских ВВС в английском графстве Кембриджшир, отпущены на свободу, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

«Оба мужчины – граждане Латвии, проживающие в Великобритании, – были доставлены в полицейский участок графства Кембриджшир, но впоследствии освобождены под залог с соблюдением строгих условий на время продолжения расследования», – сообщили в столичной полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали граждан Латвии за проникновение на британскую военную базу.

На прошлой неделе Иран отверг причастность к инциденту на этом объекте.

В прошлом месяце британские власти связали задержанных у базы ВВС с Тегераном.