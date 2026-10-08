Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу в Британии
В Британии за проникновение на базу ВВС задержали двоих граждан Латвии
Британская полиция задержала двух граждан Латвии, которые пробрались на территорию базы королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир.
Двое проживающих в Британии граждан Латвии были задержаны за незаконное проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.
В ночь на четверг мужчины проделали брешь в ограждении и проникли на военный объект. Внимание военной полиции привлек автомобиль, который задержанные оставили рядом с базой.
Подозреваемым 36 и 32 года. Изначально их задержали за незаконное проникновение на запрещенную территорию и нанесение ущерба имуществу, однако теперь им также вменяют нарушение закона о национальной безопасности. Оба остаются под стражей в Кембриджшире.
В полиции подчеркнули, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с событиями в конце сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пять человек по подозрению в нарушении законов о терроризме, но позже они были отпущены под залог, а в их автомобилях не нашли взрывчатку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство.
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