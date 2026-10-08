Военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство

Tекст: Игорь Иножарский

Янгу 24 года. Он был арестован 6 октября по своему месту жительства в графстве Бедфордшир в результате расследования, проведенного контртеррористической полицией Лондона (CTPL), пишет The Guardian.

Предполагаемые преступления были совершены в период с 26 ноября 2024 года по 21 мая прошлого года.

«Это очень серьезные обвинения против действующего военнослужащего», – заявила глава CTPL Хелен Флэнаган. Она отметила, что полиция тесно сотрудничала с министерством обороны, чтобы принять меры для снижения потенциальных рисков.

Издание подчеркивает, что арест и обвинения не связаны с недавним расследованием инцидента на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг служащего ВМФ Британии задержали за планы передать секретные сведения. В мае МИД Британии вызвал посла Китая из-за дела о шпионаже. В конце прошлого года МИ-5 в Британии подвергли критике в докладе о Скрипалях.