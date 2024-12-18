В столкновении поездов в Мурманской области пострадал подросток

Львова-Белова: Подросток пострадал в столкновении поездов в Мурманской области

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пострадавший подросток получил черепно-мозговую травму и переломы. «Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой», – написала она в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала РЖД, всего пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, включая одного проводника. Одного человека зажало внутри вагона, спасатели продолжают работы по его освобождению. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В РЖД отметили, что среди членов локомотивных бригад пострадавших нет. Проводники активно помогают пассажирам, предоставляя необходимую поддержку. На место аварии отправлены четыре восстановительных поезда, а также создан оперативный штаб под руководством главы РЖД Олега Белозерова.

Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым. Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате железнодорожной аварии.