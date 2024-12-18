Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Названо число пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области
В столкновении поездов в Мурманской области пострадали десять человек
Десять человек получили травмы после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщили в оперативных службах региона.
«Пострадавших всего десять человек, трое из них в тяжелом состоянии», – приводит ТАСС слова собеседника агентства. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов. На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров.