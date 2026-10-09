Риск образования пузыря в сфере ИИ зафиксировали в США

Newsweek: Индикатор Баффета указал на риск пузыря в сфере ИИ на фондовом рынке

Tекст: Вера Басилая

По данным Newsweek, показатель, сравнивающий общую рыночную стоимость американских публичных компаний с ВВП страны, на 7 октября достиг рекордного уровня 236,67%, передает РИА «Новости».

Согласно данным издания, индикатор находится в зоне, которую сам Баффет охарактеризовал как «игру с огнем». Это означает, что капитализация рынка акций более чем вдвое превышает ВВП США. Аналитики рассматривают эту ситуацию как признак переоценки рынка и вероятности формирования пузыря в сфере ИИ.

Баффет ранее отмечал, что подобный стремительный рост индикатора предшествовал кризису доткомов. По информации консалтинговой компании Motley Fool, около трети фондового рынка США приходится на семь крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ.

Данные Goldman Sachs показывают, что с конца 2022 года капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла на 27 трлн долларов. Возникают опасения, что оценка этих компаний превышает их реальные доходы, и энтузиазм инвесторов может смениться паникой, если инвестиции не принесут ожидаемой прибыли. Расчеты Bain & Company указывают на необходимость получения 2 трлн долларов годовой выручки к концу десятилетия для покрытия затрат на инфраструктуру ИИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе.

В августе сообщалось, что ИИ может втянуть мир в новый финансовый кризис.

Ранее в мире испугались «пузыря» в сфере искусственного интеллекта.