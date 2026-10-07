В США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе

Bloomberg: Bank of America выявил пузырь в американском IT-секторе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рост индекса Nasdaq 100 до исторических максимумов обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с искусственным интеллектом, что вызывает опасения по поводу образования пузыря на рынке, пишет Bloomberg.

«Низкий охват является классической чертой образования пузырей и обычно не прекращается, пока они не лопнут», – отметили стратеги банка в своей аналитической записке.

Для инвесторов, которые боятся упустить выгоду от роста Nasdaq 100, опционы являются более эффективным инструментом, чем владение базовыми акциями. Эксперты рекомендовали покупать колл-опционы на биржевой фонд Invesco QQQ Trust ETF, отслеживающий этот индекс, чтобы ограничить риски.

По оценке банка, американские технологические акции в настоящее время имеют самый высокий показатель риска образования пузыря. В список наиболее переоцененных активов также вошли нефть, сектор здравоохранения и южнокорейские акции, где доминируют корпорации SK Hynix и Samsung Electronics.

В пятницу американские правоохранительные органы задержали жителя Калифорнии за контрабанду чипов для искусственного интеллекта в Китай на 300 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что частные спекулянты поплатились за излишнее доверие к успеху технологий искусственного интеллекта.