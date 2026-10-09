При ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом погибли два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

В селе Ясные Зори Белгородского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего двое мужчин скончались на месте от полученных травм, сообщает оперштаб региона в Max.

Еще двух пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у второго выявлены осколочные ранения и ожоги головы, лица, а также грудной клетки. Отмечается, что атакованный автомобиль полностью сгорел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг женщина погибла при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Жертвой других ударов по региону в тот же день стал и ребенок.

В среду мужчина получил ранения в результате атаки дрона на местное предприятие в области.