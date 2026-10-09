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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 21:48 • Новости дня

    Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    CENTCOM: ВС США развернули 133 судна из-за блокады Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    С момента возобновления морской блокады Ирана американские военные перенаправили 133 коммерческих судна, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Командование сообщило в соцсетях, что американские силы перенаправили 133 коммерческих судна для обеспечения соблюдения установленных ограничений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Ирана заявил о невозможности блокады страны.

    Во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В августе США перенаправили более 50 судов.

    9 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

    USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    @ Gregory Bull/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи экипажа авианосца USS Abraham Lincoln в Сан-Диего увидел на надстройке корабля десятки нанесенных отметок о пораженных иранских целях за десятимесячную операцию.

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

    По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

    Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

    Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

    Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    9 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Иран выделил Афганистану землю для выхода к морю в порту Чабахар

    Афганистан получил выход к морю через иранский порт Чабахар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана решили выделить Афганистану около 110 га земли в свободной экономической зоне порта Чабахар, что обеспечит Кабулу выход к морю.

    Председатель специальной комиссии по поддержке производства при иранском парламенте Мохсен Зангане сообщил о намерении выделить Афганистану землю в свободной экономической зоне (СЭЗ) Чабахар. Таким образом страна получит свой выход к морю, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганский информационный портал AVA-Press.

    «Зангане заявил, что по итогам переговоров с министром промышленности и торговли Афганистана было решено выделить афганской стороне около 10 га земли на побережье морского порта Чабахар и более 100 га на первом этапе в границах особой экономической зоны этого порта для инвестиционных целей», – говорится в сообщении.

    Афганистан сможет инвестировать в эти территории и создать инфраструктуру для транзита товаров. Афганская сторона запрашивала больший участок, однако из-за ограничений пока согласовано 110 га, работа по увеличению площади продолжается.

    В ноябре 2025 года гендиректор СЭЗ Чабахар Мохаммад Саид Арбаби заявлял о готовности выделить Афганистану от 100 до 200 га. Порт Чабахар имеет стратегическое значение для Афганистана, так как является единственным океаническим портом Ирана. Афганские власти считают его приоритетным маршрутом для транзита, что снизит зависимость от традиционных путей.

    Иранская парламентская делегация 6 октября прибыла в Кабул для расширения торгово-экономических отношений. Делегация обсудила вопросы экономического сотрудничества и увеличения двусторонней торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афганистан, Иран и Таджикистан подписали соглашение о транзите грузов.

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    9 октября 2026, 05:24 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель министра обороны США Стив Файнберг начал масштабную реформу системы оборонных закупок, чтобы ускорить пополнение ракетных арсеналов, с использованием методов антикризисного управления с Уолл-стрит, пишет Wall Street Journal.

    Файнберг выстроил подчиненную лично ему систему управления оборонными закупками, стремясь сократить сроки восполнения арсеналов ракет и других вооружений за счет заимствования практик корпоративного антикризисного менеджмента с Уолл-стрит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

    По данным газеты, толчком к ускорению реформ стало прямое поручение президента США главе Пентагона Питу Хегсету на фоне сообщений о приостановке ударов по Ирану из-за быстрого истощения запасов высокоточного оружия.

    «В министерстве наблюдается острая нехватка компетентных управленцев-производственников… Наши команды по закупкам и сотрудники министерства великолепны, но они не являются специалистами по производственным процессам», – процитировало издание слова Файнберга.

    Для ликвидации дефицита вооружений министерство обороны выделило 300 млн долларов консалтинговой фирме Alvarez & Marsal, специализирующейся на оздоровлении проблемных активов, а также наняло около 300 отставных топ-менеджеров, включая выходцев из автопрома, с почасовой оплатой до 170 долларов для аудита предприятий-подрядчиков, отмечает газета.

    Кроме того, компания Palantir получила контракт на сумму до 244 млн долларов на внедрение аналитической платформы War Machine, призванной оптимизировать оборонное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану.

    Военные США разработали новые сценарии операций против Ирана.

    WSJ сообщила, что американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов.

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    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

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    9 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Пезешкиан указал на последствия конфликта на Украине для других стран

    Президент Ирана назвал конфликт на Украине угрозой мировой экономике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что украинский кризис оказывает серьезное влияние на сферу безопасности, транспорта и энергетический рынок в других государствах.

    Конфликт на Украине влияет на безопасность и экономику в других странах. Об этом в ходе саммита СНГ в Туркменистане заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

    «Мир и наш регион в последние годы сталкиваются с кризисами, последствия которых не остаются в границах лишь одной страны. Развитие ситуации вокруг конфликта России и Украины, имеющего и внерегиональное измерение, оказывает влияние на сферу безопасности, транспорта и в особенности на энергетический рынок», – сказал Пезешкиан.

    Украинский кризис продемонстрировал, что сбои в одной части региона могут быстро привести к социально-экономическому и политическому давлению в других частях мира, добавил президент Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    В четверг президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

    В тот же день глава российского государства встретился с президентом Ирана в Туркмении.

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    9 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков: Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в разных сферах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили на трехсторонней встрече вопросы взаимодействия в различных отраслях.

    Президенты России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в ходе трехсторонней встречи обсудили вопросы взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике.

    «Вопросы, связанные с форматами взаимодействия в самых различных областях, которые были обсуждены. Взаимодействие в разных форматах, по энергетике и по другим сферам», – заявил ТАСС Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества со странами СНГ. Также Тегеран предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1».

    В четверг Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного.

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    9 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    Иран предложил создать формат сотрудничества «СНГ+1»

    Fars: Президент Ирана предложил создать формат взаимодействия «СНГ+1»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ в Туркмении предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».

    Пезешкиан считает необходимым создать механизм «СНГ+1» для углубленного взаимодействия между Содружеством и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «Формат «страны – члены Содружества Независимых Государств + Иран», или «СНГ+1», должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ.

    Лидеры стран СНГ приняли заявление о сохранении исторической памяти.

    Место проведения следующего саммита Содружества было определено.

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    9 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива

    КСИР: Иран будет наказывать нарушающие его правила суда вне Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что противодействие нарушающим правила судоходства судам отныне не будет ограничиваться акваторией Ормузского пролива.

    Власти Ирана заявили, что будут наказывать нарушающие правила страны суда и вне Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран будет преследовать нарушителей на всем пространстве региона, передает РИА «Новости».

    «Отныне противодействие судам-нарушителям не будет ограничиваться Ормузским проливом. Любое судно, которое будет следовать по несанкционированному маршруту, будет преследоваться и решительно наказываться во всем регионе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В четверг Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в этой акватории.

    Ранее в Тегеране пообещали перекрыть нелегальные маршруты в проливе.

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    9 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Иранские полицейские пострадали при взрыве заложенной у дороги бомбы

    Fars: Несколько полицейских пострадали при взрыве на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан произошел взрыв на пути следования полицейского автомобиля, в результате чего несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщило агентство Fars.

    На пути следования патрульного транспорта сработало заложенное у дороги взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Согласно предварительным данным, в результате инцидента ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный был убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана.

    Во вторник у иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв.

    В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что его присутствие на саммите Содружества Независимых Государств станет началом нового этапа взаимодействия Тегерана с организацией.

    Иранский лидер впервые принимает участие в работе саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    «Это является ценной возможностью для укрепления существующих связей и открытия новой главы сотрудничества со странами этого объединения», – заявил Пезешкиан.

    В офисе президента Ирана добавили, что он выразил благодарность Туркмении за приглашение принять участие в мероприятии в качестве особого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и Масуда Пезешкиана на день раньше запланированного срока.

    Президент России отметил позитивное развитие отношений Москвы и Тегерана.

    В тот же день глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

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    9 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    При атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных

    Трое саудовских подданных погибли в результате атак на аэропорт Эр-Рияда

    Жертвами двух ударов по международному аэропорту имени короля Халеда стали трое подданных Саудовской Аравии, еще несколько человек получили ранения.

    Об инциденте в столичной авиагавани сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».

    «В четверг, 8 октября, аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам, одна из которых пришлась по его инфраструктуре, а вторая – по самолету саудовских национальных авиалиний. В результате атак погибли трое саудовских подданных, несколько человек, включая иностранцев разных национальностей, получили ранения», – отметило ведомство.

    В четверг правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды заявляло об атаках на аэропорт в Эр-Рияде в ответ на удары по йеменской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде.

    В среду местный аэропорт возобновил работу после заявлений об атаке. При ударах по аэропортам в Саудовской Аравии погибли три человека.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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