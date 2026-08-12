США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов

До начала конфликта в распоряжении американских ВВС и Корпуса морской пехоты находилось около 185 Reaper. Таким образом, потери составили примерно 25% от общего количества военных аппаратов этого типа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с данными Пентагона. При этом данные не учитывают беспилотники, находящиеся в распоряжении американских разведывательных структур.

MQ-9 Reaper используется американскими военными для разведки, наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. В зависимости от установленного оборудования, сенсоров и вооружения стоимость одного такого аппарата может составлять от 30 до 50 млн долларов. Поэтому совокупная стоимость потерянных машин оценивается более чем в 1,3 млрд долларов.

Особенно интенсивно американские военные применяли Reaper в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Однако особенности конструкции беспилотника делают его уязвимым в условиях противодействия со стороны противника. Аппараты относительно медленные и часто работают на небольшой высоте, что облегчает их обнаружение и поражение средствами ПВО.

При этом не все потерянные беспилотники были сбиты. По словам еще одного американского чиновника, часть Reaper могла потерпеть крушение после потери операторами связи с аппаратами. Точные масштабы таких потерь собеседник издания не уточнил.

Сокращение группировки Reaper стало еще одной проблемой для американских вооруженных сил на фоне войны с Ираном. Потери беспилотников происходят одновременно с расходованием запасов другого вооружения. Ранее сообщалось, что конфликт уже привел к существенному сокращению американских запасов ряда ракет и боеприпасов.

В мае американский генерал-лейтенант Дэвид Тейбор сообщил сенаторам, что количество оставшихся у ВВС Reaper сократилось примерно до 135 машин. Он тогда заявил, что обеспокоен масштабом потерь и что ВВС рассматривают варианты быстрого пополнения парка.

При этом Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper и планирует заменить их более дешевыми вооруженными разведывательными беспилотниками, способными действовать группами. Однако восполнение нынешних потерь потребует времени.

Американская администрация также добивается выделения дополнительных средств на восполнение запасов вооружений. Речь идет о запросе примерно на 67 млрд долларов, который должен компенсировать расходы, связанные с войной с Ираном, и позволить восстановить истощенные арсеналы. Даже в случае одобрения финансирования на возвращение запасов к прежнему уровню могут потребоваться годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия лишилась почти пятой части своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили очередной такой аппарат в районе Персидского залива. Позже иранские военные сбили еще один разведывательно-ударный дрон во время атаки на американские объекты.



